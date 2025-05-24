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Стиль життя

Точно треба додати до гардеробу: дизайнер назвав головні речі літнього сезону

15:31 24 травня 2025
Андре Тан

Популярний дизайнер Андре Тан, якого розкритикували за вибір, назвав головні речі літнього гардеробу. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре поділився актуальними трендами при виборі суконь та джинсів. Дизайнер зауважив, що саме зараз настає пора, коли можна проявити творчість навіть у буденних речах.

«Джинси — найуніверсальніший одяг у будь-яку пору року, і це літо не виняток, — зауважив Андре. — Новий тренд джинсів називається „підкова“. Ідеально підходять для тих, хто хоче зробити акцент на талії та стегнах. Їх можна поєднувати як з кедами, так і з босоніжками на підборах».

За словами Тана, у моді джинси з флористичними вишивками. Дизайнер впевнений, що вишивка — це спосіб виділятися з натовпу через одяг. А для більш яскравого образу їх можна поєднувати з вишиванками.

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«Повернулися джинси кльош, які стали просто мастхевом сезону, — додав Андре. — Це — чудовий варіант для тих, хто хоче поєднувати комфорт та елегантність. Це просто класика».

Дизайнер наголосив, що цього літа точно треба додати до свого гардеробу сукні. Найактуальніші — у стилі бохо, з мереживом, бахромою та вишивкою.

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«Вони будуть на піку популярності, — вважає Тан. — Другий тренд — білизняні сукні, моделі з шовку або сатину з тонкими бретелями. Цього літа у різних варіаціях будуть представлені асиметричні сукні — від мінімалістичних моделей до розкішних варіантів з незвичайним кроєм».

Раніше дизайнер назвав головні кольори літа.

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