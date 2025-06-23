400 тисяч доларів за «голову» Гордона: СБУ запобігла ще одному замаху на відомого журналіста

Українського журналіста Дмитра Гордона, який потужно звернувся до росіян на початку «великої» війни, хотіли вбити за завданням фсб рф.

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Контррозвідка СБУ запобігла повторному замаху на журналіста й затримала 4 агентурно-бойові групи фсб та їхнього резидента.

За даними спецслужби, за вбивство українського журналіста росія призначила винагороду у 400 тисяч доларів.

«Підготовкою замаху займався громадянин рф з Північного Кавказу, якого фсб відправила в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з росії», — повідомили у спецслужбі.

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Організатор в Україні знайшов «однодумців», придбав за кошти фсб декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами. З цих машин агенти шпигували за Гордоном.

«СБУ спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху. Затриманим світить до 10 років тюрми з конфіскацією майна», — додали у спецслужбі.

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Нагадаємо, сьогодні глава СБУ Василь Малюк розповів, як росіяни планували вбити президента України Володимира Зеленського.

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