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400 тисяч доларів за «голову» Гордона: СБУ запобігла ще одному замаху на відомого журналіста
Українського журналіста Дмитра Гордона, який потужно звернувся до росіян на початку «великої» війни, хотіли вбити за завданням фсб рф.
Контррозвідка СБУ запобігла повторному замаху на журналіста й затримала 4 агентурно-бойові групи фсб та їхнього резидента.
За даними спецслужби, за вбивство українського журналіста росія призначила винагороду у 400 тисяч доларів.
«Підготовкою замаху займався громадянин рф з Північного Кавказу, якого фсб відправила в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з росії», — повідомили у спецслужбі.
Організатор в Україні знайшов «однодумців», придбав за кошти фсб декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами. З цих машин агенти шпигували за Гордоном.
«СБУ спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху. Затриманим світить до 10 років тюрми з конфіскацією майна», — додали у спецслужбі.
Нагадаємо, сьогодні глава СБУ Василь Малюк розповів, як росіяни планували вбити президента України Володимира Зеленського.141
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