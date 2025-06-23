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Як росіяни планували вбити Зеленського: Малюк розкрив деталі спецоперацій

16:47 23 червня 2025
Зеленський та Малюк, фото ВП

Росіяни кілька разів намагалися вбити президента Володимира Зеленського. Про це на зустрічі з журналістами розповів голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

За його словами, один з таких епізодів стався у польському Жешуві. Кілером мав бути поляк, колишній військовий, завербований рф.

«Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його — цю „консерву“ — активізували», — зазначив Малюк.

Для замаху на Зеленського кілер мав використати FPV-дрон або снайперський комплекс.

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Запобігти замаху допоміг польський аналог СБУ — Агентство внутрішньої безпеки (АВБ), зазначив керівник спецслужби.

Ще один замах на Зеленського було організовано полковником Управління держохорони. Його хотіли реалізувати безпосередньо на території Офісу президента.

«З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Окрім замаху на президента, вони збирали інформацію, передавали її, в тому числі готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова і на мене особисто», — додав Малюк.

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Нагадаємо, після розкриття агентів фсб в УДО президент звільнив начальника Управління держохорони.

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