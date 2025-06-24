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Після ударів США: Тегеран звернувся до путіна з листом від Хаменеї
Після атаки США на ядерні об’єкти Ірану міністр закордонних справ Ірану взяв листа від Верховного лідера Алі Хаменеї, щоб передати його путіну під час візиту до москви. У листі міститься прохання про підтримку Ірану з боку глави кремля. Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставлене джерело в Тегерані.
Іран поки що не вражений підтримкою росії, і країна хоче, щоб путін зробив більше для її підтримки у протистоянні з Ізраїлем та Сполученими Штатами, повідомили іранські джерела.
Втім, джерела не уточнили, якої саме допомоги хоче Тегеран.
У понеділок 23 червня під час зустрічі із главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі в Москві путін назвав удари по ядерних об'єктах Ірану «неспровокованою агресією, яка не має виправдань».
«Неспровокована агресія проти Ірану є необґрунтованою. Не має під собою жодних підстав і жодних виправдань», — цитують кремль пропагандистські російські ЗМІ на тлі неспровокованої і необгрунтованої агресії росії проти України, яка немає жодних підстав і виправдань.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, чому атака США на Іран по суті дає путіну час на продовження війни проти України.417
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