Після ударів США: Тегеран звернувся до путіна з листом від Хаменеї

Після атаки США на ядерні об’єкти Ірану міністр закордонних справ Ірану взяв листа від Верховного лідера Алі Хаменеї, щоб передати його путіну під час візиту до москви. У листі міститься прохання про підтримку Ірану з боку глави кремля. Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставлене джерело в Тегерані.

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Іран поки що не вражений підтримкою росії, і країна хоче, щоб путін зробив більше для її підтримки у протистоянні з Ізраїлем та Сполученими Штатами, повідомили іранські джерела.

Втім, джерела не уточнили, якої саме допомоги хоче Тегеран.

У понеділок 23 червня під час зустрічі із главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі в Москві путін назвав удари по ядерних об'єктах Ірану «неспровокованою агресією, яка не має виправдань».

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«Неспровокована агресія проти Ірану є необґрунтованою. Не має під собою жодних підстав і жодних виправдань», — цитують кремль пропагандистські російські ЗМІ на тлі неспровокованої і необгрунтованої агресії росії проти України, яка немає жодних підстав і виправдань.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, чому атака США на Іран по суті дає путіну час на продовження війни проти України.

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