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Після ударів США: Тегеран звернувся до путіна з листом від Хаменеї

11:22 24 червня 2025
Алі Хаменеї та Володимир Путін

Після атаки США на ядерні об’єкти Ірану міністр закордонних справ Ірану взяв листа від Верховного лідера Алі Хаменеї, щоб передати його путіну під час візиту до москви. У листі міститься прохання про підтримку Ірану з боку глави кремля. Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставлене джерело в Тегерані.

Іран поки що не вражений підтримкою росії, і країна хоче, щоб путін зробив більше для її підтримки у протистоянні з Ізраїлем та Сполученими Штатами, повідомили іранські джерела.

Втім, джерела не уточнили, якої саме допомоги хоче Тегеран.

У понеділок 23 червня під час зустрічі із главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі в Москві путін назвав удари по ядерних об'єктах Ірану «неспровокованою агресією, яка не має виправдань».

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«Неспровокована агресія проти Ірану є необґрунтованою. Не має під собою жодних підстав і жодних виправдань», — цитують кремль пропагандистські російські ЗМІ на тлі неспровокованої і необгрунтованої агресії росії проти України, яка немає жодних підстав і виправдань.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, чому атака США на Іран по суті дає путіну час на продовження війни проти України.

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