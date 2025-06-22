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Трамп дав путіну час на продовження війни проти України: аналітик про удари США по Ірану
Аналітик Сергій Фурса поділився думками про те, які наслідки матимуть для російсько-української війни удари США по Ірану.
«Трамп вирішив бомбити Іран. Ізраїль радіє, Іран не дуже.
Напружились і на фондовому ринку. Бо як виявилось, Трамп не завжди здає назад. І TACO, на якому все зростало в світі останні кілька місяців, не завжди працює.
А ще радіє путін. І нам це не несе нічого хорошого. Окрім приємного відчуття помсти. За шахеди. Але то емоціі. Раціо говорить про інше.
Росіяни, звісно, для виду будуть топати ніжками, писати злі пости і кричати, про порушення суверенитету.
Але це для виду. Бо зроблено Трампом цієї ночі дає їм кілька вагомих плюсів.
— ціна на нафту знову може підрости. Ще до бомбометання нафта коштувала на 15 відсотків дорожче, ніж ми бачили іі останні місяці. Що дуже допомагає проблемному російському бюджету. І проблемній російський економіці. Купуючи путіну час на продовження війни. Тепер є ризик ескалації і тиск на ціну буде додатковий. Трафік в перський затоці вже обмежився. Трейдери бояться відповіді Ірану.
- США втягуються в нову війну. І це буде послаблювати Вашингтон і НАТО вцілому. І чим глибше США втягнеться, тим путіну краще.
- збільшення хаосу в ключовому регіоні. А росія завжди сіє хаос. Постійно. Це їх основна стратегія.
- менше уваги російський агресії проти України.
Да, Трамп звісно продемонстрував, що він здатен на вчинки. Але продемонстрував він це в той момент, коли Ізраїль зробив всю основну роботу. Коли ризики стали мінімальні. І можна просто повісити собі медальку. Це точно не означає, що Трамп здатен до рішучих дій проти росії. У росії вже є ядерна бомба, і багато, а у Ірана їх немає. Тому путіну нема чого боятися, що наступного разу Трамп скине бомбу на його бункер.
І так, Іран не друг росії і не союзник. Вони використовували один одного. В тому числі росія за гроші куплла в Ірану (раніше купляла) шахеди, які вбивали українців. І тепер у нас немає симпатії до Ірану. Але це не означає, що ескалація на Близькому Сході в наших інтересах. І не означає, що росія страждає від ослаблення Ірану.
Багато що залежить від того, як відповість Іран. І на що він ще здатен. Але це все впливає вже на рівень шкоди, але, звісно, не змінює суті.
І якщо ви чекаєте, що раптом в Тегерані може статися революція і до влади прийде демократ ліберал, то не хочеться вас розчаровувати… але…" — написав він.
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