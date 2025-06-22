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Трамп підтвердив удар США по ядерних об’єктах в Ірані (відео)

9:53 22 червня 2025
Трамп схвалив удари США по Ірану. Фото Білого дома

Президент США Дональд Трамп, якого нещодавно уряд Пакистану рекомендував на отримання Нобелевськоїа премії миру, схвалив удар з повітря по іранським ядерним об'єктам, що і було зроблено.

Трамп повідомив, що американські військові атакували об’єкти Фордо, Натанз та Ісфахан.

«На головний об’єкт, Фордо, було скинуто повний боєкомплект. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів», — написав він в соцмережі. а

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Після американських ударів ізраїльский журналіст Сергій Ауслендер писав, що в Ізраїлі знов оголошено високий рівень готовності до іранських ударів — не працюють підриємства, закритий аеропорт. «Ранок почався з тривог та прильотів ракет. На щастя, без жертв». Іран та хусити погрозують атакою не лише по Ізраїлю, але й по базах та кораблях США", — додав він.

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Нагадаємо, що днями Трамп заявляв, що «весь світ вибухне, якщо Іран отримає ядерну зброю», та додавав, що його «терпець урвався». Втім, американський президент казав, що «ще не пізно для переговорів».

Фото Білого дому

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