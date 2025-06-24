Зростання цін на нафту може втримати росію на плаву, — аналітики ISW

За даними Інституту вивчення війни, якщо Іран закриє Ормузьку протоку, це, ймовірно, призведе до «експоненціального зростання світових цін на нафту». Це своєю чергою, принесе росії велику економічну користь, йдеться у новому звіті.

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У середньостроковій перспективі це може дозволити кремлю продовжувати фінансування війни проти України, пишуть аналітики.

Раніше ISW припускав, що високі втрати на полі бою та поточні економічні обмеження можуть перешкодити росії продовжувати війну в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

«Однак стійке зростання цін на нафту може втримати росію на плаву економічно», — повідомляють в ISW.

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Якщо Іран заблокує найважливіший у світі маршрут транспортування сирої нафти у відповідь на удари по його ядерних об'єктах, то ціни на нафту піднімуться вище $ 100 за барель, зазначає видання The Times. Йдеться про те, що іранський парламент проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку танкери перевозять близько п'ятої частини світових поставок нафти. Поки очікується рішення Вищої ради нацбезпеки Ірану.

Раніше повідомлялося, що бомбардуванням ядерних об’єктів Ірану Трамп послав потужний сигнал Китаю та росії і нагадав, що американська могутність базується на ідеї «миру через силу».

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