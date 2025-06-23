Дональд Трамп був обраний на президентську посаду завдяки обіцянці уникати закордонних воєн та міжнародних конфліктів. В ніч з 21 на 22 червня він відправив бомбардувальники B-2 зі зброєю глибокого проникнення, якої не має Ізраїль, щоб знищити те, що залишилося від іранської ядерної програми. Інсайдери заявили, що це не було відхиленням від його передвиборчої обіцянки, а нагадуванням, що американська могутність базується на ідеї «миру через силу», пише The Telegraph.

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За кілька днів до атаки Трамп надіслав сигнал про свої наміри.

«З огляду на те, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому, я прийму рішення про те, чи йти на це, протягом наступних двох тижнів», — процитувала його прессекретарка Керолайн Левітт.

Але заголовки в пресі по всьому світу неправильно інтерпретували наміри Трампа, припускаючи, що він щойно оголосив 14-денний термін, протягом якого Іран має сісти за стіл переговорів. Насправді він сказав, що прийме рішення протягом двох тижнів. Ніякого терміну чи дедлайну не було. Стурбовані чиновники в Західному крилі тихо почали повідомляти, що все ще може статися в будь-який момент. Трамп уточнив свою позицію у переддень атаки, коли його запитали, коли він може вжити заходів.

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«Я даю їм певний час, і я б сказав, що два тижні — це максимум», — додав він.

З переміщенням американської другої авіаносної ударної групи в цей регіон тиск на Іран з метою повернення за стіл переговорів посилився.

На наступний день, коли президент перебував на своєму полі для гольфу в Нью-Джерсі, напруга знову зросла. Чиновники повідомили, що стелс-літаки B-2 і літаки-заправники залишили свою базу в Міссурі та вирушили до тихоокеанської бази на Гуамі. Очікуване всіма оголошення з'явилося на платформі Truth Social пана Трампа.

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«Ми завершили наш дуже успішний напад на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан, — написав він. - Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану».

«Я думаю, що, завдавши удару по трьох об'єктах, Трамп йде ва-банк, — сказав Габріель Норонья, радник Державного департаменту з питань Ірану під час першого терміну Трампа.- Це не просто дрібне уколювання. Він завдає остаточного удару по іранській ядерній програмі, і він це визнає, і він це приймає, і він також хоче отримати за це заслужену похвалу».

«Ця атака — нагадування світові, що Трамп — це не тільки переговорник, — сказала Сімона Ледін, колишня заступниця помічника міністра оборони з питань Близького Сходу. — Це дійсно потужний сигнал Китаю, росії та всім іншим, хто вважає, що США ослабли».

Раніше аналітик Сергій Фурса поділився невтішними думками про те, які наслідки матимуть для російсько-української війни удари США по Ірану.

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