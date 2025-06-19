Ціни на нафту та хвиля мігрантів: Пелюховський про кризу у разі війни на Близькому Сході

Увага всього світу прикута насамперед до Близького Сходу, де ведуться обміни ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном. Українська тема зійшла з перших сторінок світових видань, а ціна на нафту може значно зрости, говорить голова Всеукраїнської політичної партії «Сила нації» Андрій Пелюховський та пояснює, як події в Ірані відобразяться на Українї.

ВІДЕО ДНЯ

«Світ дійсно підійшов до тієї грані, за якою може розпочатися ядерна війна. Ізраїль володіє приблизно 90 ядерними боєголовками. Іран мав значні напрацювання у сфері ядерних розробок. До того ж за Ізраїлем стоять інтереси Сполучених Штатів, а Іран має підписану і ратифіковану угоду про стратегічне партнерство з росією. До того ж Іран — найбільший експортер нафти в Китайську Народну Республіку. Не випадково путін і Сі Цзиньпін вже засудили дії Ізраїлю, а Трамп майже щоденно надсилає погрози на адресу Ірану та його лідерам. Більше того: США навіть розглядають варіант включення у війну в Ірані, скинення нинішнього режиму аятоли Хаменеі, а також відновлення монархії на чолі з представником дому Пехлев», — сказав Пелюховський.

За його словами, ізраїльське лоббі в США значно потужніше, ніж українське.

«Українське питання не буде розглядатися на саміті НАТО, а Володимира Зеленського не запрошено до участі в робочих нарадах, показово. І це тривожний сигнал», — вважає політик.

РЕКЛАМА

Він додав, що війна на Близькому Сході прогнозовано підніме ціни на нафту.

«Іран погрожує перекрити важливі транспортні артерії — Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, що підніме світові ціни на нафту мінімум до $ 120 за барель. То хто від цього буде у виграші? Правильно, росія, яка напряму залежить від цін на енергоносії. Посилення росії на тлі послаблення західної підтримки України ставить нас у надзвичайно складну ситуацію», — коментує Пелюховський.

Також, на думку політика, можлива війна на Близькому Сході може викликати нову хвилю масової міграції з регіону.

РЕКЛАМА

«Нам потрібна комплексна програма захисту інтересів українців в умовах глобального і невідворотного наступу хвилі мігрантів. Ми повинні вивчити досвід і помилки Європи», — додав політик.

Раніше Пелюховський заявив, що країна потребує якісного і постійного аудиту економічної ситуації.

143

Читайте нас у Facebook