«Це самогубство»: експерт про рішення парламенту Ірану закрити Ормузьку протоку

Після атаки США на ядерні об'єкти Ірану парламент цієї країни ухвалив рішення про закриття ключової судноплавної артерії, яка з'єднує Перську затоку з Оманською і далі відкритим океаном. Через Ормузьку протоку проходить близько 25% усієї світової нафти, яку споживають щодня, та близько 30% всього зрідженого природного газу. Від неї залежать усі великі експортери затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Ірак, Бахрейн та сам Іран) та найбільші імпортери (Китай, Японія, Індія, Південна Корея).

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Ізраїльський експерт Дмитро Чернишов прокоментував наслідки цього кроку для Ірану: «Це гірше за дурницю — це помилка».

«Іран не може просто поставити впоперек протоки есмінець. У нього немає для цього потужного флоту, — пише Чернишов. — Його стратегія — асиметрична «москітна» війна:

— мінні поля: Іран має тисячі морських мін. Швидке мінування протоки — найефективніший спосіб її заблокувати;

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— ракетні удари з берега: вздовж усього узбережжя Ірану побудовані рокадні дороги. Берегові ракетні комплекси (часто мобільні та добре замасковані) можуть завдавати ударів по танкерах;

— «рій» швидких катерів КВІР. Десятки невеликих, швидких катерів, озброєних кулеметами та ракетами, можуть атакувати повільні та неповороткі танкери, як рій пірань. Україна використала безпілотні катери, щоб загнати легендарний та непотоплюваний Чорноморський флот на далекі бази. Не впевнений, що такі є в Ірану — це будуть камікадзе;

— підводні човни: малопомітні мінісубмарини можуть влаштовувати засідки;

— дрони-камікадзе.

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Але є одне серйозне «але». Іран повністю програв бій за небо — спасибі льотчикам Ізраїлю. А без повітряного прикриття це буде побиттям ВМФ Ірану. Потоплять узагалі все, що може плавати".

Другий момент — небезпека зльоту нафтових цін. «Ніхто більше не дасть Ірану „два тижні“, — вважає експерт. — Відповідь буде моментальною. П'ятий флот ВМС США, який базується у Бахрейні, та інші сили коаліції отримають наказ негайно забезпечити свободу судноплавства. У крайньому випадку американці формуватимуть конвої з танкерів і під прикриттям свого флоту та авіації проводитимуть ці конвої через ними ж розміновану протоку».

Третя теза: «Закриття протоки не сподобається не лише Еміратам та Саудівській Аравії. Але найголовніше для Ірану — закриття протоки не сподобається Китаю. Китай — найбільший імпортер іранської нафти та найбільший покупець нафти із Затоки. Для Китаю припинення постачань із Затоки завдасть сильного удару по його економіці. Понад 50% імпорту нафти до Китаю йде через цю протоку. Пекін використовуватиме свій вплив, щоб змусити Іран відступити».

Висновок Чернишова наступний: «Фактично спроба закрити Ормузьку протоку — самогубство для Ірану. Перекривши її, він переріже останню артерію, яка живить його економіку. Це не інструмент тиску, а кнопка самознищення Ірану — постріл собі навіть не в ногу, а в голову. Сьогодні Іран може вийти з війни, відмовившись від своєї ядерної програми. Завтра Іран перестане існувати як країна».

І насамкінець про «страшний удар для росії, яка втратила останнього союзника в регіоні»: «Росія втратила Сирію, втратить і Іран. Фактично, вона його вже здала, як здала перед цим Асада. Це означає, що дрони та ракети з Ірану більше не підуть на фронт в Україні. Дякую, Ізраїлю».

Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку аналітика Сергія Фурси, Трамп дав путіну час на продовження війни проти України.

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