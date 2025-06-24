Наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині: СБУ затримала неповнолітнього агента фсб рф

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував повітряні атаки ворога по українських військових у Полтавській та Дніпропетровській областях.

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За інформацією спецслужби, фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку «легких грошей». Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у Телеграм-каналах.

Коригувальник розвідував локації українських військ на території обох регіонів.

Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні «цілі» на камеру свого телефону.

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Одразу після таких «вилазок» фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами «потрібних» об’єктів на гугл-карті.

За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні.

Співробітники СБУ затримали неповнолітнього агента «на гарячому», коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі.

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У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ затримала російських агентів, які намагалися підірвати українського військового у Харкові.

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