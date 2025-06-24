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- 10:13 Наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині: СБУ затримала неповнолітнього агента фсб рф
Наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині: СБУ затримала неповнолітнього агента фсб рф
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував повітряні атаки ворога по українських військових у Полтавській та Дніпропетровській областях.
За інформацією спецслужби, фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку «легких грошей». Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у Телеграм-каналах.
Коригувальник розвідував локації українських військ на території обох регіонів.
Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні «цілі» на камеру свого телефону.
Одразу після таких «вилазок» фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами «потрібних» об’єктів на гугл-карті.
За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні.
Співробітники СБУ затримали неповнолітнього агента «на гарячому», коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі.
У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, днями СБУ затримала російських агентів, які намагалися підірвати українського військового у Харкові.146
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