Російські агенти намагалися підірвати українського військового у Харкові (фото)

У Харкові СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати військового.

За даними спецслужби, 14 червня російські правоохоронці намагалися підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).

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Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Унаслідок спрацювання СВП потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.

Для підготовки теракту окупанти дистанційно завербували двох місцевих безробітних, один з яких — рецидивіст, що вже має судимість за крадіжку.

Обидва потрапили у поле зору агресора, коли шукали «легких» грошей на Телеграм-каналах.

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Агенти виготовили вибухівку, яку «підсилили» гайками та спорядили телефоном для дистанційного підриву.

Вибухівку фігуранти заховали на місці спланованого теракту і навпроти замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів.

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Росіяни активували вибухівку, коли військовий прибув «на локацію».

Правоохоронці встановили особи терористів і затримали їх за місцем проживання, коли вони намагались знищити усі докази злочину.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, в СБУ розповіли, як запобігли повторного замаху на українського журналіста Дмитра Гордона.

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