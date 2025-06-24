«Інтерв'ю з вампіром» через 30 років: Бред Пітт і Том Круз зустрілися на прем’єрі

Фільм «Формула-1» стане дуже важливим для Бреда Пітта. На прем'єрі в Нью-Йорку він чи не вперше з'явився на публіці зі своєю дівчиною Інес де Рамон, а в Лондоні зустрів людину, з якою разом прославився багато років тому.

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Йдеться, звичайно, про Тома Круза, пишуть ЗМІ.



Адже понад 30 років тому вийшов культовий фільм «Інтерв'ю з вампіром», де Пітт та Круз зіграли головні ролі. Стрічка давно стала класикою, а глядачі досі переглядають її знову та знову.

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А оскільки Том Круз зараз перебуває у британській столиці на зйомках, то він не міг відмовити собі у зустрічі з Піттом.

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Актори позували фотографам, жваво розмовляли, багато сміялися. Їхня доброзичливе спілкування одразу привернуло увагу публіки та викликала масу позитивних емоцій — глядачі із задоволенням дивилися на двох головних красенів Голлівуду разом.

Звісно, не обійшлося і без обговорень зовнішнього вигляду зірок. Кожен вибрав для виходу класичний костюм.

62-річний Круз віддав перевагу суворому темно-сірому смокінгу та доповнив образ чорними окулярами.

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Пітт, навпаки, виглядав більш розслабленим та неформальним: на ньому був темно-зелений костюм з широкими штанами, на шию він недбало накинув хустку, а очі прикрив коричневими окулярами.

Шанувальники у соцмережах відразу закидали акторів компліментами, обговорюючи їхній стиль та харизму. І, звичайно, багато хто запитує: а чи побачимо ми цих двох знову разом на великому екрані?

Пітт нещодавно зізнався, що таку можливість обговорювали. Проте актор із гумором зазначив, що не готовий повторювати небезпечні трюки, якими славиться його колега.

«Я не збираюся вішатися на літаки тощо, — пожартував він. — Тож якщо Том знову щось наробить, я вважаю за краще залишатись на землі».

Сам Круз на цю тему висловлюватися не став, але із задоволенням говорив про прем'єру.

«Приємно бачити Бреда за кермом. Він дуже добрий. Він дуже добрий водій. Повірте мені, я брав участь із ним у перегонах. Коли ми знімали „Інтерв'ю з вампіром“, ми їздили на картинг. Ми буквально закінчували зйомки та каталися на картинзі всю ніч», — поділився актор.

На прем'єрі також була помічена і кохана Бреда Пітта — Інес де Рамон. Вона з'явилася у світлій сяючій сукні, але, схоже, її куди більше турбував не власний образ, а те, як виглядає її обранець. Інес весь час дбайливо поправляла нашийну хустку Пітта, чим неабияк потішила оточення.

«Можете собі уявити, щоб Анджеліна Джолі так поправляла комір Бреду Пітту?» — жартували присутні.

«Ось як жінка впливає на чоловіка — одразу нормально став одягатися»; «Пара дуже гарна»; «Вона просто ідеальна»; «Я думала, це Амаль Клуні поправляє йому краватку. Здається, він взяв приклад із Клуні, і тепер у нього своя Амаль», — прокоментували користувачі у мережі.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт та Інес де Рамон сходили на подвійне побачення з Джіджі Хадід та Бредлі Купером.

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