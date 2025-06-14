Бред Пітт та Інес де Рамон сходили на подвійне побачення з Джіджі Хадід та Бредлі Купером

Після того, як Бред Пітт перестав спілкуватися з двома зі своїх прийомних дітей, він всі сили направив на створення сім'ї з Інес де Рамон.



Зокрема, днями вони сходили на подвійне побачення з іншою парою: Джіджі Хадід та Бредлі Купером. Пари зустрілися у корейському ресторані Cote у Нью-Йорку, пишуть ЗМІ.



Папараці вдалося зняти знаменитостей, коли ті поверталися додому. На 32-річній Інес де Рамон того вечора була світло-жовта сукня з відкритими плечима, а на 61-річному Пітті — лавандова шовкова сорочка та джинси.

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50-річний Купер та 30-річна Хадід одягнулися у стилі кежуал.

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Днями Пітт висловився про помилки молодості в розмові з ET: «Неважливо, яку помилку ти зробив, важливо винести з неї урок і рухатися далі. Це приведе до нового успіху. У моєму віці я розумію, як важливо оточувати себе людьми, яких добре знаєш, яких любиш і кохають тебе у відповідь».

Ці слова пролунали невдовзі після того, як Бред уперше прокоментував своє розлучення з Анджеліною Джолі.

З Інес де Рамон актор зустрічається з 2022 року. У їхніх стосунках, судячи з усього, все серйозно, хоча нещодавно інсайдери розповіли, що Пітт передумав одружитися зі своєю дівчиною: нібито справа не в ній, а в травмі після розставання

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Своєю чергою, у Джіджі і Купера теж начебто все йде до шлюбу. Дівчина почала спілкуватися з донькою актора від росіянки Шейк.

А старша донька Пітта Шайло, яка відмовилася від його прізвища, змінила ім’я.

Фото: https://people.com/

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