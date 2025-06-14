- 11:33 В США республіканці заблокували додаткові кошти Україні: що сталось
- 11:22 Російська мова на сцені Києва: Андрій Данилко опинився у центрі скандалу
- 10:46 Ракети «на будь-який смак» та майже 200 дронів: у Повітряних силах розповіли, як відбивали наліт на Кременчук
- 09:57 Ударні дрони навідалися на військовий аеродром під Воронежем
- 09:31 Непереможного боксера, який народився в росії, зарізали на вокзалі в Берліні
- 09:11 Сотні ізраїльтян постраждали внаслідок ракетного удару Ірану в ніч проти 15 червня
- 09:07 Парад на тлі протестів: як американці «привітали» президента Трампа з 79-річчям
- 08:42 Ціль — Кременчук: вночі росіяни масовано ударили по Полтавщині ракетами та безпілотниками
- 08:17 Скорпіонам треба контролювати емоції, а Рибам не перевантажувати себе: гороскоп на 15 червня
- 07:38 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 14.06 22:26 Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно
- 14.06 21:59 Мариновані огірки на будь-який смак: простий рецепт від гастроблогера
Бред Пітт та Інес де Рамон сходили на подвійне побачення з Джіджі Хадід та Бредлі Купером
Після того, як Бред Пітт перестав спілкуватися з двома зі своїх прийомних дітей, він всі сили направив на створення сім'ї з Інес де Рамон.
Зокрема, днями вони сходили на подвійне побачення з іншою парою: Джіджі Хадід та Бредлі Купером. Пари зустрілися у корейському ресторані Cote у Нью-Йорку, пишуть ЗМІ.
Папараці вдалося зняти знаменитостей, коли ті поверталися додому. На 32-річній Інес де Рамон того вечора була світло-жовта сукня з відкритими плечима, а на 61-річному Пітті — лавандова шовкова сорочка та джинси.
50-річний Купер та 30-річна Хадід одягнулися у стилі кежуал.
Днями Пітт висловився про помилки молодості в розмові з ET: «Неважливо, яку помилку ти зробив, важливо винести з неї урок і рухатися далі. Це приведе до нового успіху. У моєму віці я розумію, як важливо оточувати себе людьми, яких добре знаєш, яких любиш і кохають тебе у відповідь».
Ці слова пролунали невдовзі після того, як Бред уперше прокоментував своє розлучення з Анджеліною Джолі.
З Інес де Рамон актор зустрічається з 2022 року. У їхніх стосунках, судячи з усього, все серйозно, хоча нещодавно інсайдери розповіли, що Пітт передумав одружитися зі своєю дівчиною: нібито справа не в ній, а в травмі після розставання
Своєю чергою, у Джіджі і Купера теж начебто все йде до шлюбу. Дівчина почала спілкуватися з донькою актора від росіянки Шейк.
А старша донька Пітта Шайло, яка відмовилася від його прізвища, змінила ім’я.
Фото: https://people.com/220
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня