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Стиль життя

Наймодніші кольори літа: можливо, речі цих відтінків є у вас у шафі

22:26 24 червня 2025
Наймодніші кольори літа

Цього літа модні небесно-блакитний, м'який персиковий, м'ятний відтінки. Вони свіжі, як літній ранок. Пудрово-рожевий став альтернативою ляльково-рожевому, який був актуальним ще недавно.

Внесезонний лідер року — мокко-мусовий. Не втрачає своїх позицій і масляно-жовтий. До речі, ці два відтінки чудово поєднуються один з одним. Наприклад, у вигляді топа та спідниці чи штанів.

Тим, хто любить червоний, мода пропонує звернути увагу на томатно-червоний відтінок. Тим, хто хоче запитати: «А як же помаранчевий?», варто включити в гардероб мандариновий. Ці відтінки додадуть образу енергії та яскравості.

Вибираючи колір вбрання, задайте собі питання, чи личить він вам. Якщо відтінок вас не освіжає і не красить, ця річ не варта вашої уваги.

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До речі, не виключено, що сукні, сарафани, топи, футболки, блузи згаданих вище відтінків вже є у вашій шафі. Освіжіть їх за допомогою аксесуарів — і ви виглядатимете стильно та свіжо. Експериментуйте зі стилем — це додасть вам позитивних емоцій.

Раніше відома стилістка Дар'я Кравченко назвала найактуальніші поєднання одягу та аксесуарів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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