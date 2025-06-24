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«Безглузда штуковина з мультфільму Діснея»: стало відомо, що змінить Вільям у перший день на троні
Принц Вільям, якому нещодавно виповнилося 43 роки, готується стати майбутнім королем і провести у Великобританії кардинальні зміни.
І почати їх він прагне вже з першого дня після сходження на престол. Зокрема, виданню Daily Mirror стало відомо, що вже на коронації Вільяма, певно, не буде розкішної корони вартістю п'ять мільярдів фунтів стерлінгів, яку покладали на голову і Єлизаветі II, і її батькові, Георгу VI.
На думку Вільяма, коронація має бути значно скромнішою і відображати елементи сучасного суспільства. Принц нібито вважає деякі із звичаїв застарілими та неактуальними — звідси таке прагнення все змінити.
«Це безглузда штуковина, яка виглядає так, ніби вона з диснеївського мультфільму», — висловився один із друзів Вільяма про корону. Чи дотримується цієї думки сам принц, не уточнюється.
При цьому видання нагадує, що надзвичайно вартістна корона, про яку йдеться, була виготовлена у 1937 році. Вона прикрашена 31170 одиницями коштовного каміння.
Також стало відомо, що з Вільямом і Кейт Міддлтон працюють спеціальні інструктори, які розповідають, як поводитися на коронації, що робити і що саме говорити. Лікарі сподіваються, що Чарльз III зможе ще пожити, але в традиціях Великої Британії — готуватися до всіх можливих варіантів.
Нагадаємо, раніше з'явились шокуючі подробиці про стан здоров'я хворого на рак Чарльза III.
Фото зі сторінки принца та принцеси Уельських у соцмережі381
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