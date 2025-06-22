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Принц Вільям святкує: майбутньому королю виповнилося 43 роки

5:00 22 червня 2025
Принц Вільям

Невдовзі після Дня батька у Кейт Міддлтон та Джорджа, Шарлотти і Луї з'явився новий привід привітати принца Вільяма, адже 21 червня майбутньому королю Великобританії виповнилося 43 роки.

З цієї нагоди його найближчі родичі опублікували в соцмережах його портрети.

Так, в інстаграмі принца і принцеси Уельських з'явився портрет Вільяма в оточенні домашніх вихованців.

«З днем народження! З любов'ю, К, Д, Ш, Л, Орла та цуценята», — говориться в підпис до публікації, де літери означають імена дружини Вільяма, Кейт Міддлтон, та трьох дітей пари, а також Орли — улюбленої собаки принца.

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Ще одне фото спадкоємця престолу, також зроблене на природі, вийшло в сторіз в інстаграмі Чарльза III. Воно підписано так: «З днем народження, принц Уельський!»

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Зазначимо, що раніше Вільям разом з дружиною відвідав церемонію посвяти в лицарі одного з найстаріших лицарських орденів Великобританії, ордена Підв'язки.



Також нагадаємо, що Кейт Міддлтон, яка торік рідко виходила у світ через свою хворобу, тепер знову активно виконує свої обов'язки члена королівської родини. Нещодавно вона разом із чоловіком та дітьми відвідала святкування офіційного дня народження короля.

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