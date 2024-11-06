Зекономите гроші на подарунок коханій: як водії скорочують витрати на купівлю бензину

Через війну, діяльність народних обранців та низку інших не надто приємних факторів вартість автомобільного палива в Україні сьогодні перебуває на рекордних значеннях і продовжує зростати.

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При цьому фінансовий стан українських автомобілістів часто не дає змоги марнотратно витрачати гроші на заправку транспортного засобу. У зв’язку з цим водіям не зайвим буде ознайомитися з рекомендаціями видання GO щодо економії на відвідуванні АЗС. Профільне автомобільне видання зібрало вісім ефективних порад, які дадуть змогу істотно скоротити витрати на заправку автомобіля.

1. Змініть заправку

Багато водіїв звикли їздити на найближчу АЗС або обирати ту мережу, яка їм колись сподобалася своїм сервісом і допуслугами. На ділі ж може виявитися, що купувати бензин можна дешевше на інших заправках.

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2. Попросіть подарункові карти

Деякі мережі часто роздають подарункові карти і знижки на купівлю палива. Рекомендується підписатися на соціальні мережі популярних мереж АЗС, де регулярно з’являються акційні пропозиції.

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3. Приєднуйтесь до програм лояльності

Часто великі мережі АЗС пропонують своїм клієнтам оформляти членство у своїх клубах лояльності, накопичуючи бонусні або знижкові бали на своїх членських картах.

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4. Порівняйте ціни

Іноді дві заправки однієї мережі можуть продавати паливо за різною ціною через своє місце розташування.

5. Перевірте рекомендації виробника

Далеко не всім автомобілям потрібне високооктанове преміальне пальне. Деякі транспортні засоби цілком комфортно справляються з тим же більш дешевшим 92-м бензином.

6. Порівняйте ціни при оплаті карткою та готівкою

Оплата карткою може здаватися зручним процесом, але на ділі безготівковий розрахунок часто є більш витратним через додаткові комісії банку.

7. Перевірте тиск у шинах

Дуже часто, особливо в зимовий період часу, водії витрачають занадто багато пального через банальну причину — зниження тиску в шинах автомобіля. У деяких випадках витрата палива на спущених шинах доходить до +10%.

8. Не прогрівайте машину

Сучасні двигуни, що працюють на синтетичних мастилах, часто не потребують такого ретельного і довгого прогріву, як старі мотори. Іноді краще доводити агрегат до робочої температури вже в процесі поїздки, віддавши перевагу плавній і неспішній їзді в перші кілька кілометрів.

Раніше ж автоексперти назвали типові помилки, які водії-початківці роблять на АЗС.

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