Тиск має значення: як зимові шини можуть заощадити паливо

Автофахівці, які раніше звертали увагу власників автівок на певні правила заміни шин з настанням холодів чи теплої пори року, стверджують, що правильний вибір «взуття» для автомобілів може допомогти економити пальне — по парі літрів на кожні 100 кілометрів.

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Перше, на що треба звертати увагу, це тиск у покришках, пише профільне видання uamotors.com.ua. Адже при низькому тиску в покришках автомобіль витрачає більше енергії на деформацію колеса при обертанні. Втім, не буде корисним і перекачування шин. В цьому випадку погіршується амортизація, збільшується зношування компонентів ходової частини, також ускладнюється керування автівкою через зменьшення зчеплення шин з дорогою.

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Зазначається, що менше енергії потрібно на жорстку та еластичну гуму. Також варто звертати увагу й на малюнок протектора: чим він менш виражений, тим менше опір коченню, що сприяє зменшенню витрати палива. Меньших витрат вимагають й вузькі шини. Так що одним із методів економії пального може буте заміна гуми шириною 265 мм на 185 мм для 16-дюймових коліс.

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Також, аби заощадити пальне, варто звертати уваги й на інші чинники, серед яких правильний вибір бензину — не всім автівкам потрібні преміальні марки; відмова від тривалого прогрівання машини та надання перевагу повільній їзді у перші кілометри. Не зайвим буде порівняти ціни на АЗС, з'ясувати, що вигідніше — платити готівкою чи картою, а також брати участь у програмах лояльності, які великі мережі АЗС пропонують клієнтам.

Фото Pixabay

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