Школа автомобіліста: що таке «правило десяти секунд» і чим воно корисне

Досвідчені автовласники знають кілька лайфаків, які дозволяють економити пальне. Це важливо в умовах постійного зростання цін майже на все.

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А автоконструктор Раяна Клафтінгера з компанії FortNine розповів про ще один метод, назвавши його «правилом 10 секунд», про яке пише профільне видання mashyna.com.ua. Йдеться про те, щоб глушити двигун, якщо автомобіль простоює без руху понад 10 секунд.

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Автоконструктор зауважує, що протягом зазначеного часу двигун використовує однакову кількість палива як працюючи на холостому ходу, так і при запуску мотору. Так що стоянка на місті з увімкнутим двигуном довше, ніж 10 секунд, потребує більшого розходу палива. Ця порада може стати у нагоді автовласникам, які часто стоять у заторах.

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Також експерт зазначив, що швидкий старт і підвищення передачі на високих обертах не допомогають заощаджувати паливо. Краще за все рухатися плавно.

Раніше автофахівці зауважували, що правильний вибір шин та дотримання рекомендованого тиску в них допоможе автовласникам економити пальне — по парі літрів на кожні 100 кілометрів.

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Фото Pixabay

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