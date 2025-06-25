41.36 / 41.90 48.09 / 48.78
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Руйнують плани: генерал про те, чи вдасться рф захопити всю Донеччину

17:33 25 червня 2025
війна Росії проти України

Однією з цілей рф від початку великої війни був повний контроль над Донецькою областю. Проте більш ніж за три роки їм цього не вдалось. Ворог досі має можливість залучити значні ресурси на війну, але вони поступово вичерпуються, зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він додав, що українські воїни стримують ворога на усіх ділянках фронту.

«росія не має можливостей здійснити прорив на фронті. Однак, звісно, на окремих ділянках вони намагаються просуватися, попри значні втрати», — сказав генерал.

Окупанти планували значні наступальні дії на Покровському, Торецькому, Новопавлівському напрямках, аби завоювати Донецьку область.

«Наші підрозділи утримали позиції та продовжують знищувати ворога. Українські воїни руйнують плани путіна. У нього не вийде здійснити масштабну наступальну операцію у Донецькій області», — констатував Маломуж.

РЕКЛАМА

Проте територіальні претензії кремля до України не обмежуються чотирма вже незаконно анексованими областями. Аналітики назвали регіони, які має намір ще окупувати росія.

РЕКЛАМА
137

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Унітаз можна почистити йодом, фото інтернет

Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися

Запорізька Січ

Що стало зі скарбницею Запорізької Січі: 250 років назад росія знищила осередок козацтва

Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Наступний матеріал
Новини партнерів