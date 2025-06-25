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Руйнують плани: генерал про те, чи вдасться рф захопити всю Донеччину
Однією з цілей рф від початку великої війни був повний контроль над Донецькою областю. Проте більш ніж за три роки їм цього не вдалось. Ворог досі має можливість залучити значні ресурси на війну, але вони поступово вичерпуються, зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він додав, що українські воїни стримують ворога на усіх ділянках фронту.
«росія не має можливостей здійснити прорив на фронті. Однак, звісно, на окремих ділянках вони намагаються просуватися, попри значні втрати», — сказав генерал.
Окупанти планували значні наступальні дії на Покровському, Торецькому, Новопавлівському напрямках, аби завоювати Донецьку область.
«Наші підрозділи утримали позиції та продовжують знищувати ворога. Українські воїни руйнують плани путіна. У нього не вийде здійснити масштабну наступальну операцію у Донецькій області», — констатував Маломуж.
Проте територіальні претензії кремля до України не обмежуються чотирма вже незаконно анексованими областями. Аналітики назвали регіони, які має намір ще окупувати росія.137
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