Найдорожчий подарунок: зірка серіалів вперше став батьком

Популярний актор, зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж?» Павло Текучев вперше став батьком. Його дружина, акторка театру імені Лесі Українки Ангеліна Текучева, народила сина. Подія сталася за два дні до 29-річчя і самого Павла. Відомо, що хлопчика назвали Матвієм.

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Про важливу подію у житті актори написали на своїх сторінках у соціальній мережі та виклали відео з крихіткою і поздоровленням Павла.

«Син, — написав щасливий Текучев. — Твоє народження — найдорожчий подарунок всього життя».

Павло Текучев з дружиною Ангеліною і новонародженим сином

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Підписники та колеги Павла та Ангеліни відреагували на новину та привітали родину.

«Хай цей світ буде для нього чудовим!» — поділилася режисерка Даша Трегубова.

«Вітаємо Матвійчика, хай росте здоровий і щасливий!» — розсекретила імʼя хлопчика акторка Наталка Денисенко.

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«Вітання, нехай синочок росте здоровим на радість мамі й тату», — привітали у мережі.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» актор Павло Текучев відверто розповів про зміни під час великої війни.

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