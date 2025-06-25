Хто має право на пенсію при стажі в 10 років і скільки буде отримувати

З 1 липня українці, яким виповниться 70, 75 і 80 років, отримають надбавки від 300 до 570 гривень, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень. Водночас українські держслужбовці мають право на отримання пенсії за стажем у 10 років роботи на держслужбі.

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Про це нагадують у Пенсійному фонді України, згідно з яким умови для призначення пенсії досить м'які. При цьому розмір пенсії становитиме до 60% заробітної плати на держслужбі.

Так, для виходу на пенсію як держслужбовцю необхідно дотримання таких умов:

особа має не менше 10 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України (від працівника райдержадміністрацій до керівників центральних органів влади, крім Кабміну), а також обіймала посаду державного службовця станом на 01.05.2016;

особа має не менше 20 років стажу на державній службі, незалежно від того, чи обіймала вона посаду державного службовця станом на 01.05.2016.

Також право на призначення пенсії за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі необхідного стажу державної служби, мають:

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чоловіки, які досягли віку 62 роки;

жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Як підкреслили у ПФУ, пенсія державним службовцям призначається з дати звернення за її призначенням, але не раніше дати виникнення відповідного права, в розмірі 60% заробітної плати. До розрахункової бази включаються всі види виплат, за якими сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для осіб, які на момент звернення не обіймають посаду державного службовця, пенсія визначається виходячи із заробітної плати державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

Однак, як раніше писали «ФАКТИ», деякі українці можуть отримати пенсію до 17,5 тис. грн.

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