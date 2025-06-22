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Гроші

Будете отримувати більше: кому автоматично збільшать пенсії — названо умови

9:24 22 червня 2025
«Вікові» доплати починають виплачувати з 70 років. Фото ПФУ

Кілька років в Українї діє програма, згідно з якою пенсіонери, які досягли певного віку, отримують надбавки до пенсії — так звані «вікові».

Так, для вікової категорії 70−74 років надбавка становить 300 гривень, після досягнення 75 років і до 79 років — 456 гривень, а особам старшим за 80 років доплачують по 570 гривень. Нюанси нарахування надбавок пояснила заступниця начальника відділу обслуговування громадян № 2 ГУ ПФУ в Кіровоградській області Ольга Сіндяшкіна.

За її словами, доплата нараховується автоматично — після досягнення пенсіонером певного віку, але вікову надбавку можуть отримати не всі.

Так, гроші доплачують громадянам, розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 грн. Тим, у кого більше, «вікові» доплати не нараховують.

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Варто знати, що доплату нараховують з дня досягнення відповідного віку: якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку.

В ПФУ звернули увагу отримувачів доплати на те, як нараховують «вікові». Так, у 70 років пенсіонер починає отримувати разом із пенсією по 300 грн на місяць. Коли йому виповнюється 75 років, до пенсіонеру донараховують 156 грн — доплата зростає до 456 гривень. А у 80 років до 456 додають 114 гривень і доплата становить вже 570 грн.

Нагадаємо, що у червні більше ніж 600 тисяч працюючих пенсіонерів мають отримати підвищені виплати. Так, тим, хто набув додаткові 24 місяці страхового стажу, пенсійні виплати автоматично перераховують у квітні. Проте підвищені суми вони отримують не одразу, а вже влітку, за кілька місяців одразу. Це пов'язано з поданням податковим органам звітності щодо уплати податків.

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Фото ПФУ

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