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Будете отримувати більше: кому автоматично збільшать пенсії — названо умови
Кілька років в Українї діє програма, згідно з якою пенсіонери, які досягли певного віку, отримують надбавки до пенсії — так звані «вікові».
Так, для вікової категорії 70−74 років надбавка становить 300 гривень, після досягнення 75 років і до 79 років — 456 гривень, а особам старшим за 80 років доплачують по 570 гривень. Нюанси нарахування надбавок пояснила заступниця начальника відділу обслуговування громадян № 2 ГУ ПФУ в Кіровоградській області Ольга Сіндяшкіна.
За її словами, доплата нараховується автоматично — після досягнення пенсіонером певного віку, але вікову надбавку можуть отримати не всі.
Так, гроші доплачують громадянам, розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 грн. Тим, у кого більше, «вікові» доплати не нараховують.
Варто знати, що доплату нараховують з дня досягнення відповідного віку: якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку.
В ПФУ звернули увагу отримувачів доплати на те, як нараховують «вікові». Так, у 70 років пенсіонер починає отримувати разом із пенсією по 300 грн на місяць. Коли йому виповнюється 75 років, до пенсіонеру донараховують 156 грн — доплата зростає до 456 гривень. А у 80 років до 456 додають 114 гривень і доплата становить вже 570 грн.
Нагадаємо, що у червні більше ніж 600 тисяч працюючих пенсіонерів мають отримати підвищені виплати. Так, тим, хто набув додаткові 24 місяці страхового стажу, пенсійні виплати автоматично перераховують у квітні. Проте підвищені суми вони отримують не одразу, а вже влітку, за кілька місяців одразу. Це пов'язано з поданням податковим органам звітності щодо уплати податків.
Фото ПФУ366
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