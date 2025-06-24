Гарантовано законодавством: хто з українців отримає у 2025 році пенсію не менше, ніж 17,5 тис. грн

Як відомо, середня пенсія в Україні майже в 10 разів менша, ніж у європейців. Але деякі групи українських пенсіонерів отримують від держави додаткові виплати до своєї заробленої пенсії.

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Йдеться, зокрема, про ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, нагадує видання «Новини.LIVE».

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності, спричиненій каліцтвом або захворюванням унаслідок Чорнобильської катастрофи, регулюються загальними законодавчими нормами.

На 2025 рік встановлено такі мінімальні розміри виплат:

- 6 тис. грн — для першої групи;

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- 4,8 тис. грн — для другої групи;

- 3,7 тис. грн — для третьої групи та для дітей з інвалідністю.

Крім того, чорнобильцям виплачується додаткова виплата за шкоду, заподіяну здоров'ю. Якщо встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, то розмір пенсії визначається у відсотковому співвідношенні до середньої заробітної плати за попередній рік, яку розраховує Пенсійний фонд України.

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До мінімальної пенсії дотягують за рахунок щомісячної адресної допомоги:

- для першої групи — 17,48 тис. грн (100% середньої заробітної плати за 2024 рік);

- для другої групи — 13,98 тис. грн (80% середньої зарплати);

- для третьої групи — 10,49 тис. грн (60% середньої зарплати).

Крім пенсії за особливі заслуги, до пенсійної виплати, якої не вистачає до певного мінімального рівня, враховуються всі підвищення, надбавки, доплати.

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Для чорнобильців передбачена додаткова виплата за шкоду, заподіяну здоров'ю. Розмір цієї виплати залежить від категорії постраждалого і становить:



- для категорії 4 — 56,94 грн;

- для категорії 3 — 113,88 грн;

- для дітей з інвалідністю, а також дітей, хворих на променеву хворобу через аварію на Чорнобильській АЕС, категорії 2, для осіб з інвалідністю ІІІ групи з категорії 1, які не є ліквідаторами — 170,8 грн;

- для категорії 1 — для тих, хто не є ліквідатором, але має інвалідність — 227,7 (для II групи), 341,6 (для I групи); хто вважається ліквідатором і має інвалідність — 284,7 грн (для III групи), 379,6 грн (для II групи), 474,5 грн (для I групи).

Непрацюючим пенсіонерів, які працювали на ЧАЕС станом на 15 грудня 2000 року, на дату, коли ЧАЕС офіційно припинила виробництво електричної енергії та зупинився реактор енергоблоку № 3, передбачені щомісячні доплати.

Якщо стаж роботи на станції становив не менше п'яти років — 237,5 грн. За кожен додатковий рік роботи понад п'ять років стажу — ще по 47,45 грн. Максимальна доплата не може перевищувати 949 грн.

Зазначимо, з 1 липня на Пенсійний фонд України покладається функція призначення та виплати державної соціальної допомоги, якою раніше займалися управління соціального захисту. У зв'язку з цим буде проведено масштабні перевірки отримувачів такої допомоги. Експерти вважають, що частина українців можуть втратити соцвиплати.

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