Швейцарія вибірково надаватиме захист біженцям з України

У Швейцарії, де прихисток знайшли близько 70 тисяч українців, з яких працевлаштована майже третина, готуються посилити вимоги щодо надання статусу тимчасового захисту громадянам України.

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Як повідомляє nzz.ch, Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради пропозицію про повне скасування статусу захисту S. Це мотивують тим, що значні частини української території «можуть вважатися стабілізованими». А ті, хто дійсно потребує захисту, мають проходити звичайну процедуру надання притулку.

Зазначається, що у травні поточного року в країні були зареєстровані понад 69 тисяч українців зі статусом захисту S, а з початку поточного року було подано близько 3300 нових заяв, в той час як в Україну повернулися близько 2600 осіб.

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Людям зі статусом захисту S місцева влада має забезпечити житло — на додаток до місць для всіх інших шукачів притулку. І це в той час, як дві третини біженців не заробляють на самостійне життя.

Не виключено, що Федеральна рада визначить критерії щодо розрізнення безпечних регіонів від небезпечних, та ухвалить рішення ще до літніх канікул.

Видання зазначає, що рініше рішення щодо обмеження заххисту ухвалила влада Норвегії, оголосивши ще восени минулого року шість україанських областей безпечними, а у січні цього року додавши до переліку ще вісім регіонів. Мешканці цих областей більше не отримують автоматично статус колективного захисту, а мають подавати заяву на отримання притулку на загальних умовах.

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В той же час видання зазначає, що українські біженці в Швейцарії здебільшого приїхали з регіонів, що постраждалих від війни. Робиться висновок, що кантонам наразі не варто очікувати «значного полегшення від обмеження статусу захисту».

Варто зазначити, що нещодавно Європейська комісія оголосила, що продовжить статус захисту українців ще на один рік — до березня 2027 року.

Матеріал «Нові правила роботи в Польщі, зменшення допомоги в Німеччині та довгостроковий дозвіл на проживання в Чехії: що зміниться для біженців з України» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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