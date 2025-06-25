- 05:00 Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі
- 04:00 Б’янку Цензорі розкритикували за вихід у білизні з цукерок: «Її потрібно рятувати!»
- 03:06 Як кішка просить про допомогу: 4 важливих сигнали, які не можна ігнорувати
- 00:10 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 25.06 22:27 Як їсти кавун згідно з етикетом: є нюанси
- 25.06 22:00 Оладки з молодої капусти — чарівний смак літа: готуються швидко та просто
- 25.06 21:32 Ще є шанси: Кеті Перрі та Орландо Блум намагаються налагодити стосунки
- 25.06 21:27 Попри зростання, аптеки платять у 10 разів менше податку на прибуток: нардеп Кузьміних анонсував перевірки фармринку
- 25.06 21:05 Не сам на сам із втратою: в Києві відбувся Всеукраїнський форум допомоги дітям-сиротам наших Захисників
- 25.06 21:02 Зробіть це після плодоношення: як правильно влітку обрізати малину
- 25.06 20:35 Дев’ять місяців жевріла надія: під Покровськом загинув стрілець з Вінниччини
- 25.06 20:21 Це капець: мережа відреагувала на подробиці зйомок «Холостяка»
Семиразового чемпіона Франції з футболу з екстренером «Шахтаря» вигнали з елітного дивізіону (фото)
Семиразовий чемпіон Франції та володар Кубка УЄФА «Ліон», головного тренера якого Паулу Фонсеку (екснаставник «Шахтаря») відсторонили від футболу на дев'ять місяців за фізичний вплив на арбітра, відправили до другого дивізіону, повідомляє L'Équipe.
Таке рішення виніс Національний департамент з контролю та управління (DNCG) — орган, який здійснює нагляд за футбольними клубами Франції.
Як відомо, у листопаді минулого року стало відомо, що «Ліон», який незмінно виступав в елітному дивізіоні з 1989 року, буде переведений до Ліги 2 через те, що не надав запитані фінансові гарантії погашення боргу у розмірі 175 млн євро.
До речі, за підсумками минулого сезону «Ліон» посів у Лізі 1 6-е місце і кваліфікувався до Ліги Європи.
Поки клуб готується подати апеляцію, уболівальники «ткачів» розвісили по всьому місту транспаранти з написом «Текстор, геть!», вимагаючи негайної відставки президента «Ліона» Джона Текстора (на фото у заголовку з Паулу Фонсекою).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда «Ліона» Бернар Лякомб, який увійшов до історії французького футболу.
Фото ФК «Ліон», Х Bad Gones 1987
Читайте нас у Facebook
Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися