41.36 / 41.90 48.09 / 48.78
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Семиразового чемпіона Франції з футболу з екстренером «Шахтаря» вигнали з елітного дивізіону (фото)

11:09 25 червня 2025
Паулу Фонсека та президент Ліона Джон Текстор

Семиразовий чемпіон Франції та володар Кубка УЄФА «Ліон», головного тренера якого Паулу Фонсеку (екснаставник «Шахтаря») відсторонили від футболу на дев'ять місяців за фізичний вплив на арбітра, відправили до другого дивізіону, повідомляє L'Équipe.

Таке рішення виніс Національний департамент з контролю та управління (DNCG) — орган, який здійснює нагляд за футбольними клубами Франції.

Як відомо, у листопаді минулого року стало відомо, що «Ліон», який незмінно виступав в елітному дивізіоні з 1989 року, буде переведений до Ліги 2 через те, що не надав запитані фінансові гарантії погашення боргу у розмірі 175 млн євро.

До речі, за підсумками минулого сезону «Ліон» посів у Лізі 1 6-е місце і кваліфікувався до Ліги Європи.

РЕКЛАМА

Поки клуб готується подати апеляцію, уболівальники «ткачів» розвісили по всьому місту транспаранти з написом «Текстор, геть!», вимагаючи негайної відставки президента «Ліона» Джона Текстора (на фото у заголовку з Паулу Фонсекою).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда «Ліона» Бернар Лякомб, який увійшов до історії французького футболу.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Ліон», Х Bad Gones 1987

241

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Унітаз можна почистити йодом, фото інтернет

Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися

Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Що можна залишати на вночі на столі

Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі

Почався сезон Рака, фото з відкритих джерел

«Астрологічний сезон Раку»: на які знаки зодіаку чекає цілий місяць везіння

Наступний матеріал
Новини партнерів