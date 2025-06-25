Семиразового чемпіона Франції з футболу з екстренером «Шахтаря» вигнали з елітного дивізіону (фото)

Семиразовий чемпіон Франції та володар Кубка УЄФА «Ліон», головного тренера якого Паулу Фонсеку (екснаставник «Шахтаря») відсторонили від футболу на дев'ять місяців за фізичний вплив на арбітра, відправили до другого дивізіону, повідомляє L'Équipe.

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Таке рішення виніс Національний департамент з контролю та управління (DNCG) — орган, який здійснює нагляд за футбольними клубами Франції.

Як відомо, у листопаді минулого року стало відомо, що «Ліон», який незмінно виступав в елітному дивізіоні з 1989 року, буде переведений до Ліги 2 через те, що не надав запитані фінансові гарантії погашення боргу у розмірі 175 млн євро.

До речі, за підсумками минулого сезону «Ліон» посів у Лізі 1 6-е місце і кваліфікувався до Ліги Європи.

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Поки клуб готується подати апеляцію, уболівальники «ткачів» розвісили по всьому місту транспаранти з написом «Текстор, геть!», вимагаючи негайної відставки президента «Ліона» Джона Текстора (на фото у заголовку з Паулу Фонсекою).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда «Ліона» Бернар Лякомб, який увійшов до історії французького футболу.

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Фото ФК «Ліон», Х Bad Gones 1987





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