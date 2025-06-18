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Помер чемпіон Європи, який увійшов до історії французького футболу (фото, відео)
Легенда «Ліона» та чемпіон Європи з футболу у складі збірної Франції Бернар Лякомб помер у віці 72 років, повідомляє «Екіп». Раніше чемпіон світу з футболу пішов із життя в один день зі своїм легендарним тренером.
Один із найкращих гравців в історії французького футболу Лякомб упродовж кар'єри виступав за «Ліон», «Сент-Етьєн» та «Бордо». За загальною кількістю м'ячів у чемпіонаті Франції форвард посідає друге місце з 255 голами, поступаючись лише аргентинцю Деліо Оннісу (299).
Бернар Лякомб — триразовий чемпіон Франції та триразовий володар Кубка країни.
У складі збірної Франції форвард провів 38 матчів, забивши 12 м'ячів і ставши у 1984 році з командою Мішеля Ідальго чемпіоном Європи.
До речі, Лякомб свого часу був автором найшвидшого голу в історії команди Франції. Щоб вразити ворота збірної Італії на ЧС-1978, йому знадобилося лише 38 секунд (пізніше, 1991-го, Франк Созе забив албанцям на 34-й секунді гри).
June 17, 2025
Завершивши кар'єру, Франк Лякомб з 1996 по 2000 рік тренував «Ліон» та привів команду до перемоги у Кубку Інтертото 1997-го. До речі, у тій команді грав майбутній володар «Золотого м'яча» Карім Бензема. Пізніше легенда клубу обіймав посади спортивного директора та радника президента Жан-Мішеля Оляса (до 2019 року).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий футболіст і тренер, який забив легендарний гол ударом з 77 метрів.
Фото із соцмереж232
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