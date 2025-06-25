Підрядники можуть бути пов’язані з нардепом Кузьміних: ЗМІ про 10 мільйонів на ремонт лікарень Житомира

У Житомирі планують виділити з міського бюджету 10 млн гривень на розвиток місцевої медичної інфраструктури. Відповідне рішення підтримала бюджетна комісія міської ради, пише видання «Коротко.Про» із посиланням на нардепа Сергія Кузьміних.

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«Половину суми — 5 мільйонів гривень — планують спрямувати на капітальний ремонт і оснащення КП „Лікарня № 1“, зокрема на систему ультразвукової діагностики та оновлення відділень травматології й ортопедії. Ще 5 мільйонів — на реконструкцію другого поверху хірургічного корпусу лікарні № 2 імені В. П. Павлусенка. Фінансування відбуватиметься на умовах співфінансування: частину коштів мають надати самі медичні заклади», — йдеться у матеріалі.

Однак, як пише «Коротко.Про», ця «позитивна» історія має важливий бекграунд.

«У попередні роки ремонти в лікарнях Житомира неодноразово виконували компанії, які, за даними розслідувань, мають зв’язки з Сергієм Кузьміних. Йдеться, зокрема, про фірми, які брали участь у тендерах на медичні послуги, закупівлі обладнання та ремонтні роботи в регіоні», — пише видання.

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У матеріалі йдеться, що у ЗМІ та громадському секторі неодноразово порушувалося питання потенційного конфлікту інтересів: депутат, який публічно просуває фінансування лікарень, може бути опосередковано зацікавлений у розподілі підрядів через афілійовані структури.

«Громадськість очікує, що під час нового розподілу підрядів на 10 мільйонів гривень буде забезпечено відкритість процедур і реальну конкуренцію. Інакше Житомир може знову стати прикладом того, як публічне фінансування використовується для підтримки наближених структур під прикриттям соціально важливих проєктів», — пише «Коротко.Про».

Нагадаємо, як писало «Суспільне», нардепа-мажоритарника від Житомирщини Сергія Кузьміних підозрюють у хабарництві. 28 січня 2022 року, під час спільної операції Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генерального прокурора, його затримали під час отримання півмільйонного хабаря за сприяння укладанню контрактів між приватними компаніями та лікарнею.

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Справа по обвинуваченню за статтями, що передбачають кримінальну відповідальність за корупцію, досі знаходиться у суді. Наразі її розглядає Вищий антикорупційний суд.

Експерти антикорупційних організацій висловлюють занепокоєння щодо затягування процесу, адже строк давності у цій справі спливає менш ніж через два роки.

Раніше повідомлялося, що депутат Сергій Кузьміних лобіює інтереси виробників ліків в історії з маркетинговими договорами.

Фото: Facebook

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