За три роки повномасштабної війни переплати з міського бюджету на діяльність КО «Муніципальна охорона» перевищили 1 мільярд гривень. Про це свідчать дані, які опублікував депутат Київради Андрій Вітренко.

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Згідно з даними аналізу, середня вартість людино-години охоронця «Муніципальна охорона» становить приблизно 182 грн, тоді як ринкові ціни коливаються на рівні 100 грн. У 2024 році на потреби «Муніципальної охорони» місто планувало витратити 741 млн грн, а у 2025 році передбачено вже 824 млн грн. Тож, майже половина цих сум є завищеними порівняно з ринковими тарифами, через що Київ втрачає сотні мільйонів гривень щорічно.

«Сукупний збиток для киян за останні 3 роки — понад 1 млрд гривень», — пише Вітренко.

Політик пише, що Муніципальній охороні потрібен комплексний аудит і розслідування діяльності людей, дотичних до організації. Для цього депутат вже ініціював створення тимчасової контрольної комісії Київради.

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«Якщо „Муніципальній охороні“ не знайдеться місця в конкурентному середовищі та під контролем закону, то найбільш логічне рішення — закривати, поки цифри зловживань не стали ще більш астрономічними, а порушення — ще більш абсурдними», — резюмує депутат.

Довідка. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, Голова фракції ПП «Слуга народу».

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