Як їсти пахлаву: деякі тонкощі вас здивують

Хто ж не любить східні солодощі! Одні з найвідоміших і найпопулярніших — пахлава. Соковита й ароматна, вона казково смачна. Але як її їсти в ресторані?

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Безсумнівно, потрібно використовувати прибори — або десертну виделку, або виделку і ніж. Інакше ви ризикуєте забруднити липкими руками все навколо.

Вважається, що найвологіший і найсоковитіший шар — нижній. Східні гурмани, зазвичай, перевертають пахлаву, щоб суха основа опинилася внизу, і тільки тоді починають їсти.

Але в ресторані це робити не обов'язково — насамперед з естетичних міркувань.

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У східних країнах до пахлави подають воду. І перш ніж почати ласувати пахлавою, роблять ковток, щоб очистити рецептори й відчути казковий смак.

У чай і каву, зазвичай, не додають цукор, тому що пахлава дуже солодка.

Знання етикету допоможе вам почуватися в будь-якій ситуації комфортно. До речі, є один важливий лайфхак. Якщо ви йдете в ресторан з діловими партнерами, не замовляйте страви, які не вмієте їсти згідно з правилами етикету. Замовте їх тоді, коли відвідаєте ресторан з близькими людьми.

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Пропонуємо тест від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської на знання тонкощів нового ресторанного етикету.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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