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Кавуновий салат із динею: десерт для тих, хто піклується про фігуру

22:26 2 серпня 2024
Кавуновий салат із динею

Якщо ви дбаєте про фігуру, влітку найкраща альтернатива тістечкам і тортам — фрукти та ягоди. Їх можна їсти просто так, а можна включати в салати. Щоправда, не всі поєднання вдалі. А ось тандем дині та кавуна ідеальний. Вони мають бути стиглими та смачними. Волоські горіхи у меду додадуть особливого смаку.

Також кавун можна поєднувати з нектаринами, а диню — з грушами. Шукайте свій улюблений смак - і обов'язково знайдете. Цей процес цікавий і захоплюючий.

Рецептом яскравих літніх ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей салат яскравий, як літо, і не менш смачний, ніж салати з манго та іншими екзотичними фруктами, — каже Ардія Діаманті. — Мед у салаті не обов'язковий, особливо якщо ви суворо підраховуєте калорії.

Фруктовий салат

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  • Філе дині — 200 г
  • Філе кавуна — 200 г
  • Волоські горіхи — 50 г
  • Мед — чайна ложка
  • Кавуновий фреш для заправки — чверть склянки

Філе кавуна і дині порізати на кубики, додати підрум'янені на сковорідці волоські горіхи, присмачені медом, і трохи кавунового фрешу для заправки. Подавати салат охолодженим у красивому посуді.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт брускетти з м'яким сиром і малиною.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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