Вишуканий літній десерт: корисно та дуже смачно
Влітку є сенс насолоджуватися свіжими ягодами та фруктами, а не їсти магазинні десерти. Сезон персиків, нектаринів, абрикосів, лохини, малини, кавунів та динь дуже короткий. Вони не зникнуть з полиць супермаркетів, але несезонні фрукти та ягоди не мають вже того смаку та користі.
Отож, готуйте фруктові салати! Заправляти їх можна соком одного з фруктів або нежирним йогуртом. Також поєднують з морозивом — молочним, вершковим або ванільним.
Рецептом вишуканого літнього десерту — фруктово-ягідного салату — поділилась кулінарка Ардія Діаманті.
— Нектарин можна замінити на персик, — каже Ардія Діаманті. - Смакова композиція має бути гармонійно. Це дуже важливо. Подавайте літні салати у прозорих піалах або креманках.
Літній десерт (на дві персони)
- Нектарин стиглий — 1 шт.
- Лохина — пів склянки
- Філе кавуна — 200 г
- Фреш з кавуна — пів склянки
- М’ята — для декору
Нектарин очистити від шкірки, нарізати на тонкі слайси, додати кубики філе кавуна та лохину.
Заправити свіжовичавленим соком кавуна. За бажанням можна додати листочок свіжої подрібненої м’яти.
І смачного!
Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом персикового морозива, в яке не знадобиться додавати молоко, вершки та яйця.
Фото з альбому Ольги Сметанської67
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