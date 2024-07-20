41.17 / 41.76 44.85 / 45.64
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вишуканий літній десерт: корисно та дуже смачно

22:25 23 липня 2024
Вишуканий літній десерт: корисно та дуже смачно

Влітку є сенс насолоджуватися свіжими ягодами та фруктами, а не їсти магазинні десерти. Сезон персиків, нектаринів, абрикосів, лохини, малини, кавунів та динь дуже короткий. Вони не зникнуть з полиць супермаркетів, але несезонні фрукти та ягоди не мають вже того смаку та користі.

Отож, готуйте фруктові салати! Заправляти їх можна соком одного з фруктів або нежирним йогуртом. Також поєднують з морозивом — молочним, вершковим або ванільним.

Рецептом вишуканого літнього десерту — фруктово-ягідного салату — поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

— Нектарин можна замінити на персик, — каже Ардія Діаманті. - Смакова композиція має бути гармонійно. Це дуже важливо. Подавайте літні салати у прозорих піалах або креманках.

Літній десерт (на дві персони)

РЕКЛАМА
  • Нектарин стиглий — 1 шт.
  • Лохина — пів склянки
  • Філе кавуна — 200 г
  • Фреш з кавуна — пів склянки
  • М’ята — для декору

Нектарин очистити від шкірки, нарізати на тонкі слайси, додати кубики філе кавуна та лохину.
Заправити свіжовичавленим соком кавуна. За бажанням можна додати листочок свіжої подрібненої м’яти.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом персикового морозива, в яке не знадобиться додавати молоко, вершки та яйця.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

листя

Листя огірків жовтіє: як врятувати рослини й не втратити врожай

зруйнований будинок

Компенсацію за зруйноване житло не дадуть: юрист назвав причини

Бабуся

Грошей буде більше і без індексації: у кого влітку зростуть пенсії

Філіжанка кави

«Пригостіть» свій унітаз кавою: він буде дуже вдячним (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту