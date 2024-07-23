Кавуновий салат з базиліком: новий смак літа

Сезон кавунів, на жаль, короткий. І треба встигнути насолодитися ними. Звичайно, смачно кавуном ласувати просто так. Але з нього можна приготувати чимало страв. Наприклад, салат з кавуном, маринований кавун, морозиво з кавуном.

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Фруктово-ягідні салати з кавуном — справжня насолода. Вони легкі та по-літньому свіжі. Особливо хороші такі ласощі у спеку.

Рецептом кавунового салату з базиліком поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Абрикос має бути стиглим, — каже Ардія Діаманті. — Тільки тоді салат буде смачним. За бажання можна додати й персик або нектарин. Повірте, це дуже смачно! Подавайте смаколик охолодженими. Цей салат можна доповнити кулькою морозива чи вершками.

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Салат з кавуном та базиліком (на дві порції)

Очищена м'якоть кавуна — 200 г

Абрикос — 2 шт.

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Базилік зелений — 1−2 листочки



Три чверті склянки кавунового фрешу та чайна ложка меду для заправки

Кавун та абрикос порізати на кубики. Подрібнити зелений базилік та додати. Але можна й не подрібнювати, а використовувати невеликі листочки. Заправити кавуновим свіжим соком з медом.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний літній десерт — персики на грилі.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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