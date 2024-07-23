Кавуновий салат з базиліком: новий смак літа
Сезон кавунів, на жаль, короткий. І треба встигнути насолодитися ними. Звичайно, смачно кавуном ласувати просто так. Але з нього можна приготувати чимало страв. Наприклад, салат з кавуном, маринований кавун, морозиво з кавуном.
Фруктово-ягідні салати з кавуном — справжня насолода. Вони легкі та по-літньому свіжі. Особливо хороші такі ласощі у спеку.
Рецептом кавунового салату з базиліком поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Абрикос має бути стиглим, — каже Ардія Діаманті. — Тільки тоді салат буде смачним. За бажання можна додати й персик або нектарин. Повірте, це дуже смачно! Подавайте смаколик охолодженими. Цей салат можна доповнити кулькою морозива чи вершками.
Салат з кавуном та базиліком (на дві порції)
Очищена м'якоть кавуна — 200 г
Абрикос — 2 шт.
Базилік зелений — 1−2 листочки
Три чверті склянки кавунового фрешу та чайна ложка меду для заправки
Кавун та абрикос порізати на кубики. Подрібнити зелений базилік та додати. Але можна й не подрібнювати, а використовувати невеликі листочки. Заправити кавуновим свіжим соком з медом.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний літній десерт — персики на грилі.
Фото з альбому Ольги Сметанської29
Читайте нас у Facebook