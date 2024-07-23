40.81 / 41.35 44.25 / 44.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кавуновий салат з базиліком: новий смак літа

22:25 31 липня 2024
салат з кавуном

Сезон кавунів, на жаль, короткий. І треба встигнути насолодитися ними. Звичайно, смачно кавуном ласувати просто так. Але з нього можна приготувати чимало страв. Наприклад, салат з кавуном, маринований кавун, морозиво з кавуном.

Фруктово-ягідні салати з кавуном — справжня насолода. Вони легкі та по-літньому свіжі. Особливо хороші такі ласощі у спеку.

Рецептом кавунового салату з базиліком поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Абрикос має бути стиглим, — каже Ардія Діаманті. — Тільки тоді салат буде смачним. За бажання можна додати й персик або нектарин. Повірте, це дуже смачно! Подавайте смаколик охолодженими. Цей салат можна доповнити кулькою морозива чи вершками.

РЕКЛАМА

Салат з кавуном та базиліком (на дві порції)

Очищена м'якоть кавуна — 200 г

Абрикос — 2 шт.

РЕКЛАМА

Базилік зелений — 1−2 листочки

Три чверті склянки кавунового фрешу та чайна ложка меду для заправки

Кавун та абрикос порізати на кубики. Подрібнити зелений базилік та додати. Але можна й не подрібнювати, а використовувати невеликі листочки. Заправити кавуновим свіжим соком з медом.

РЕКЛАМА

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний літній десерт — персики на грилі.

Фото з альбому Ольги Сметанської

29

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Овочевий салат на зиму

Овочевий салат на зиму: сподобається кожній господині, бо смачно та просто

помідори на грядці

Чому томати не достигають: причини, про які ви навіть не здогадувались

Велятинська дзяма

«Навіть не уявляєте, наскільки це смачно»: рецепт «велятинської дзями» — страви, яка встановила рекорд України

Наталя Татарінцева

«Немає сил»: дружина танцюриста Євгена Кота вразила зізнанням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту