Стаж закордонний, а пенсія українська: що важливо знати та потрібно зробити майбутнім одержувачам виплат

Уряд України спростив зарахування іноземного страхового стажу для призначення пенсії. Це стосується українців, які працювали або працюють за кордоном. Тепер стаж, набутий за межами України, може бути врахований при отриманні української пенсії. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

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Наприклад, якщо для отримання пенсії у 60 років потрібно мати 32 роки стажу, а ви маєте 25 років в Україні та 7 за кордоном, тепер ви можете отримати пенсію у 60 років.

Важливо: іноземний стаж враховується лише для визначення права на пенсію, але не впливає на її розмір, за винятком країн, з якими є спеціальні договори.

Як зарахувати іноземний стаж?

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1. Отримайте офіційний документ про ваш страховий стаж у країні, де ви працювали. Зверніться до місцевого пенсійного органу (наприклад, Deutschen Rentenversicherung у Німеччині, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale в Італії).

2. Якщо не можете отримати документ особисто, зверніться до територіального відділення Пенсійного фонду України. ПФУ надішле запит до МЗС, а воно — до пенсійного органу відповідної країни.

3. Готуйте документи заздалегідь (за півроку-рік до виходу на пенсію), враховуючи час на документообіг.

4. Уточніть, чи потрібна легалізація документа в Україні. Це залежить від міжнародних угод між Україною та країною вашого працевлаштування:

- Договори про правову допомогу (без додаткового засвідчення): достатньо нотаріального засвідчення та офіційного перекладу.

- Гаазька конвенція 1961 року (апостиль): якщо країна працевлаштування є учасницею цієї конвенції, то поставте на документі спеціальний штамп — апостиль, потім перекладіть українською та нотаріально засвідчіть переклад.

- Відсутність міжнародних договорів (консульська легалізація): засвідчіть документ у компетентному органі країни видачі, а потім легалізуйте його в консульській установі України за кордоном. Обов'язковий нотаріальний переклад.

«Звертаємо увагу, що іноді можуть траплятися випадки, коли пенсійний орган країни, де ви працювали, не володіє повною інформацією про вас (наприклад, ви працювали у той час, коли не були введені в дію сучасні цифрові системи обліку інформації). Така ситуація не є критичною і має вирішення: в Німеччині, до прикладу, ви можете надати пенсійному органу паперові документи на кшталт договору про працевлаштування, розрахункові листи по зарплаті, довідку про трудову діяльність чи довідку від роботодавця. А в Італії — трудові контракти, розрахункові листи по зарплаті, довідки про сплачені внески чи декларації про доходи. Які саме документи є релевантними для підтвердження, — варто уточнити безпосередньо в пенсійному органі країни, де ви працювали», — повідомили в Мінсоцполітики.

Після всіх процедур передайте легалізований документ до Пенсійного фонду України для зарахування стажу.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як можна оформити українську пенсію закордоном дистанційно, не повертаючись в Україну і не звертаючись до відділень Пенсійного фонду.

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