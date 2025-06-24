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Оформлення пенсії за кордоном: що робити і куди звертатися
У той час як в Україні думають про збільшення мінімальної пенсії, але ніяк не можуть визначитися з сумою зростання, багато українців опинилися за кордоном і повинні подумати про оформлення пенсії. Тепер це можливо зробити дистанційно, не повертаючись в Україну і не звертаючись до відділень Пенсійного фонду.
Так, на сайті Пенсійного фонду України є розділ, який допомагає у вирішенні цього питання. Використовуючи цей розділ, можна подати заяву на оформлення пенсії дистанційно.
Для подання заяви необхідно бути зареєстрованим користувачем мобільного додатку «Дія» та активувати «Дія.Підпис» і заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.
Потім потрібно увійти через кваліфікований електронний підпис (КЕП) в особистий кабінет ПФУ, погодитися на дистанційне інформування, вибрати тип пенсії, заповнити анкету і додати скан-копії необхідних документів:
- паспорта;
- довідки з ідентифікаційним кодом;
- трудової книжки або інших підтверджень стажу;
- а також інших документів за необхідності.
Також у ПФУ підкреслили, що скани документів:
- виготовляються з оригіналів документів;
- повинні бути кольоровими, чіткими і читабельними;
- збережені у форматах JPG або PDF;
- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;
- назви повинні відповідати виду відсканованого документа.
Оформити документи можна за підказкою з 14 кроків, яка розміщена на сайті Пенсійного фонду України. З результатами обробки заяви можна ознайомитися у розділі «Мої звернення».
Також, як підкреслили в ПФУ, люди, які перебувають за кордоном і через рік-два можуть опинитися у віці виходу на пенсію, можуть добровільно сплачувати страхові внески для призначення та зростання розміру своєї майбутньої пенсії. Щоб скористатися можливістю добровільної участі, потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України на веб-порталі ПФУ саме в електронній формі і сплачувати щомісяця 1760 гривень страхових внесків.
Як писали «ФАКТИ», середній розмір пенсії в Євросоюзі приблизно в 10 разів більший, ніж в Україні.81
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