Це вселяє страх у серце путіна: США принизили російську ППО під час атаки на Іран

Демонстрація військової сили США, удар по іранських ядерних об'єктах, а також попередні операції Ізраїлю, продемонстрували крихкість російських систем протиповітряної оборони. Ці події похитнуть основи російської армії, пише The Telegraph.

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На думку авторів статті, правда полягає в тому, що ізраїльські літаки вже деякий час вільно діють в іранському повітряному просторі. Тепер величезний «ударний пакет» США — сім бомбардувальників B-2, 75 крилатих ракет і численні інші літаки — без труднощів прибув на місце і з точністю до міліметра доставив 14 масивних проникаючих боєприпасів. На все це абсолютно не вплинула іранська протиповітряна оборона. Остання базується на російських ракетах С-300, російських винищувачах і російській концепції операцій. Зрозуміло, що це не може не викликати паніку в москві.

Війна в Україні дуже відрізняється від війни між Іраном та Ізраїлем. Жодна зі сторін не наважується відправляти літаки навіть близько до ліній фронту противника, не кажучи вже про їх перетин: російські літаки вдало завдають ударів за допомогою бомб з дистанційним наведенням та крилатих ракет, а Україна відповідає дронами та обмеженими запасами західних ракет великої дальності. Місія з придушення протиповітряної оборони ворога, яку Ізраїль так ефективно виконав проти Ірану, виявилася недосяжною для обох сторін. Але очевидно, що це можливо, принаймні для добре оснащених західних країн проти російської оборони — і це вселяє страх у серце путіна.

путін і його радники тепер, мабуть, усвідомили, що їхні оборонні системи можуть бути легко знешкоджені, якщо українці — або інший супротивник, такий як НАТО, — матимуть відповідні засоби.

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«Ми можемо бути впевнені, що путін і його генерали будуть турбуватися про свою особисту безпеку. Всеосяжні розвідувальні мережі США та Ізраїлю, які ми бачили в Ірані та які дозволяють їм майже за бажанням визначати місцеперебування та вбивати ключових лідерів і вчених-ядерників, напевно, налякали ієрархію кремля, тим більше, що Україна, здається, має подібний вплив всередині росії. Операція „Павутина“, під час якої частина стратегічної авіації рф була знищена, свідчить про їхню ефективність», — констатують автори публікації.

Зараз ще більш очевидно, що Америка має повну перевагу над російськими силами, і якщо Трамп вирішить, він може завдати путіну повної поразки на полі бою — або особисто усунути його — оснастивши Україну такою ж зброєю, як має Ізраїль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після ударів США Тегеран звернувся до путіна з листом від верховного лідера Алі Хаменеї.

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