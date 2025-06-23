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Це лише початок: Трамп заявив про знищення ядерних центрів Ірану
Днями президент Дональд Трамп заявив, що атака США на три основні ядерні центри Ірану — Натанз, Ісфахан і Фордо — призвела до «знищення» його ключових об'єктів збагачення урану. Пізніше іранські ЗМІ визнали, що частина об'єкта в Фордо була «атакована ворожими ударами», пише видання The Guardian.
Однак схований під горою і захищений зенітними батареями завод збагачення ядерного палива у Фордо вважався недосяжним для ізраїльських авіаударів. Виведення його з ладу вважається ключовим для запобігання створення Іраном ядерної зброї після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило, що на цьому об'єкті уран збагачувався до 83,7% — це близько до 90%, необхідних для ядерної зброї.
Ізраїль звернувся до Трампа з проханням надати американські бомби GBU-57, або Massive Ordnance Penetrator, вагою13 609 кілограмів для руйнування бункерів, які використовують свою вагу і чисту кінетичну силу, щоб досягти глибоко схованих цілей, а потім вибухають. Їх може доставляти виключно стелс-бомбардувальник B-2, який є тільки в американському арсеналі.
Бомба має звичайну боєголовку і, як вважається, здатна проникати на глибину 60−90 метрів під поверхнею перед вибухом, і вони можуть скидатися одна за одною, ефективно проникаючи все глибше і глибше з кожним наступним вибухом.
Однак, пише видання, з огляду на укріплення об'єкта, ймовірно, пройде кілька днів, а то й більше, перш ніж стане відомо про наслідки ударів по Фордо.
Іран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирні цілі, а американські спецслужби раніше оцінювали, що Тегеран не веде активної роботи над створенням бомби. Однак Трамп та ізраїльські лідери стверджують, що Іран може швидко зібрати ядерну зброю, що робить його безпосередньою загрозою.
Дипломати, обізнані з ситуацією у Натанзі, описують підземний завод зі збагачення палива як об'єкт, розташований приблизно на трьох поверхах під землею. Довгий час точилися суперечки щодо того, наскільки серйозної шкоди можуть завдати йому ізраїльські авіаудари.
Минулого тижня Дональд Трамп сказав чиновникам, що США мають сенс завдати удару по Ірану лише в тому випадку, якщо «бункерна бомба» гарантовано знищить критично важливий об'єкт збагачення урану в Фордо, за словами осіб, обізнаних з ходом обговорень.
Деякі представники оборонних відомств приватно попередили, що використання звичайних бомб, навіть у складі більш широкого пакету ударів з декількох GBU-57, не проникне достатньо глибоко під землю і завдасть шкоди лише настільки, щоб зруйнувати тунелі і поховати їх під уламками.
Додамо, що парламент Ірану ухвалив рішення про закриття Ормузької протоки — ключової судноплавної артерії, яка з'єднує Перську затоку з Оманською і далі відкритим океаном. Експерти вважають цей крок самогубством.119
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