41.36 / 41.90 48.09 / 48.78
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Росіяни знайшли спосіб мобілізувати до своєї армії українців з окупованих територій

20:09 25 червня 2025
Росіяни знайшли спосіб мобілізувати українців із окупованих територій&nbsp;— Фото: ЦПД

Росіяни, що ведуть повномасштабну війну проти України, знайшли нове джерело людського ресурсу для війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства. Апатриди зможуть укладати контракт зі збройними силами рф для участі у війні проти України. За даними фсб, в росії наразі перебуває приблизно 5 тис. осіб без громадянства, які зайняті переважно низькооплачуваною працею і є потенційними учасниками війни, адже вони найчастіше не мають родичів в рф і їх простіше „спонукати“ до підписання контракту не лише великими виплатами, а й шантажем», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у держдумі відкрито заявляють, що багатьох українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, але не отримали російський паспорт, влада рф вважає «людьми без громадянства».

«Новий закон може стати формальною підставою для мобілізації окупованих українців у російську армію. !! Попри постійні великі втрати, кремль намагається уникати прямої мобілізації власних громадян, але не хоче зупиняти війну. Тому й вигадує нові „сірі схеми“ поповнення своїх підрозділів», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ГУР оприлюднило докази канібалізму серед окупантів.

Фото: Центр протидії дезінформації

РЕКЛАМА

206

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Унітаз можна почистити йодом, фото інтернет

Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися

Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Що можна залишати на вночі на столі

Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі

Почався сезон Рака, фото з відкритих джерел

«Астрологічний сезон Раку»: на які знаки зодіаку чекає цілий місяць везіння

Наступний матеріал
Новини партнерів