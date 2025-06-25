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Росіяни знайшли спосіб мобілізувати до своєї армії українців з окупованих територій
Росіяни, що ведуть повномасштабну війну проти України, знайшли нове джерело людського ресурсу для війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
«держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства. Апатриди зможуть укладати контракт зі збройними силами рф для участі у війні проти України. За даними фсб, в росії наразі перебуває приблизно 5 тис. осіб без громадянства, які зайняті переважно низькооплачуваною працею і є потенційними учасниками війни, адже вони найчастіше не мають родичів в рф і їх простіше „спонукати“ до підписання контракту не лише великими виплатами, а й шантажем», — йдеться у повідомленні.
Крім того, у держдумі відкрито заявляють, що багатьох українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, але не отримали російський паспорт, влада рф вважає «людьми без громадянства».
«Новий закон може стати формальною підставою для мобілізації окупованих українців у російську армію. !! Попри постійні великі втрати, кремль намагається уникати прямої мобілізації власних громадян, але не хоче зупиняти війну. Тому й вигадує нові „сірі схеми“ поповнення своїх підрозділів», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно ГУР оприлюднило докази канібалізму серед окупантів.
Фото: Центр протидії дезінформації206
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