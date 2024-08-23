Індійський прем’єр розповів Зеленському про дві зустрічі з путіним та як шукати вихід з «кризи»

23 серпня з офіційним візитом у нашій країні на запрошення президента Зеленського перебуває прем’єр Індії Нарендра Моді. Це перший візит індійського лідера в Україну з часу здобуття нашою країною незалежності у 1991 році.

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Очікувалося, що Моді поділиться з українським лідером Володимиром Зеленським перспективами мирного вирішення війни з росією.

Політики разом вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зустрічав високого гостя в Маріїнському палаці. Після протокольних привітань лідер Індії залишив запис у книзі почесних гостей в урочистій залі Маріїнського палацу. Зокрема він запевнив у тому, що Індія твердо віддана зміцненню зв’язків з Україною.

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Нарендра Моді побажав Україні процвітання і миру.

«Від імені народу Індії, чисельність якої складає 1,4 мільярда людей, я молюся за мир, прогрес та процвітання дружнього народу України», — йдеться у записі Моді.

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Запис, який залишив Нареандра Моді у книзі почесних гостей. Фото УНІАН

Лідери держав розмовляли за зачиненими дверима без допуску преси. Переговори між ними тривали близько двох годин. За підсумками зустрічі спільної пресконференції не було.

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Переговори між Володимиром Зеленським і Нарендром Моді тривали близько двох годин

У межах цього візиту було підписано чотири документи — про міжурядову співпрацю в питаннях розвитку громад, про співпрацю у галузі сільського господарства та харчової промисловості, про культурне співробітництво, про взаєморозуміння між профільними органами щодо контролю за лікарськими засобами та обігом наркотиків.

Прем’єр Індії Нарендра Моді також розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником кремля володимиром путіним і намагався переконати його припинити війну.

«Минулого місяця, коли я відвідував росію, я дуже чітко сказав путіну, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Єдиний шлях вирішення проблем — це діалог і дипломатія. І не гаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямі. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи», — сказав Моді.

Голова індійського уряду також коротко розповів про іншу свою зустріч з путіним, яка відбулася два роки тому в Самарканді (Узбекистан). «Я сказав йому (путіну. — Авт.), дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни», — повідомив Моді.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Індія буде передавати повідомлення між президентом росії володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Проте, за словами людей, які ознайомлені з цим питанням, Зеленський виключив роль посередника у закінченні війни рф в Україні.

Фото: пресслужба президента України

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