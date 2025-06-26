Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі

Наші пращури століттями помічали, до яких результатів може привести та чи інша дія людини, і передавали знання про це у вигляді порад, прикмет чи попереджень. І стосувалося це не тільки поведінки на свята, але й на кожен день.



Сьогодні хтось беззаперечно вірить їм, а хтось вважає це вигадкою, пише українське видання.

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Велика частина прикмет пов'язана з тим, які предмети можуть знаходитись на столі вночі, не накликаючи на сім'ю біду.

Експерти вважають, що стіл ніколи не повинен залишатися порожнім. На ньому завжди має бути скатертина. При цьому вона має бути без дірок і завжди залишатися чистою.

Також на столі можна залишати цукерки або мед. Якщо цих частувань немає, можна поставити цукорницю.

В той же час на столі в жодному разі не повинна лежати подушка, навіть якщо це подушечка для голок. Вважається, що подушка на столі може накликати хвороби на домочадців.

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Гребінцю на столі теж не місце. Гребінці, які довго залишаються на столі, особливо на ніч, накликають у дім сварки і скандали. Якщо людина живе одна, то цей предмет на столі перешкоджатиме своєму господареві комфортно вливатися в суспільство. Вона накличе на свого володаря плітки й глузування.

Головні убори категорично під забороною, оскільки вони привертають невдачі й навіть смерть.

Також не варто класти на стіл ключі або замки. Вони сприяють обрубуванню фінансових потоків у будинку. Ключі завжди мають лежати на своєму місці.

Також накликати в дім злидні може й порожній посуд на столі.

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Якщо ви залишаєте на столі ножиці, важливо, щоб вони були в закритому стані. В іншому разі на людину чекають хвороби та скандали в домі.

Щодо ножів: пращури вірили, що залишений на столі ніж може залучити нечисту силу. Вважалося, що вночі цим ножем може скористатися лукавий, щоб нашкодити домочадцям. Особливо це стосувалося вагітних жінок, оскільки вірили, що нечиста сила може завдати шкоди майбутній дитині. Домовик, дух-охоронець будинку, також міг розсердитися на залишений ніж, що призводило до сварок та нещасть у сім'ї.

В той же час ніж також вважався не лише інструментом, а й оберегом. Він використовувався в різних обрядах та ритуалах для захисту від злих духів та негативної енергії. Залишений на столі ніж втрачав свою силу і міг стати джерелом бід. Тому ножі зберігали у спеціальних місцях і відносилися до них із великою повагою.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чому ополоник не можна залишати в каструлі з супом.

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