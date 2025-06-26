Східний гороскоп на 26 червня: що принесе день Тигрятка-симпатятка

Згідно з Східним гороскопом 26 червня — день Вогняного Тигра.

Але з урахуванням того, що рано-вранці ця тваринка ще перебуває у дуже юному віці, її називають «тигрятком-симпатятком».

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Звичайно, коли Тигреня виросте, то стане справжньою грозою джунглів, перед якою тремтітимуть всі хижаки і навіть люди, але зараз це просто кумедне дитя, якому хочеться бавитись та гратися з іншими тигрятами та левенятами.

Так, як це роблять кумедні тваринки на відео.

«Щоб прожити день у гармонії з Вогняним Тигром, слід діяти без страху, але з честю. Уникай лицемірства, не вдавай із себе слабкого і не грай за чужими правилами. Якщо ти Водолій — зорі кличуть тебе до ризику, що змінить тебе назавжди, але в цьому ризику народжується твоя влада», — радять фахівці з Східної астрології.

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Ще одна незвична риса Тигрятка — воно дуже любить слухати нову українську музику, так як у них в зоопарку днями крутили наші пісні. І відібрати репертуар на ранок 26 червня буде зовсім просто, так як останнім часом з'явилося немало цікавих пісень.

Зокрема, Артем Пивоваров порадував потужним виконанням відомої пісні Олександра Осадчого на слова Юрія Рибчинського.

Своєю чергою, Володимир Дантес поділився тривожним феноменом: останнім часом при розставанні закоханих любов перетворюється на отруєну ртуть.

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Далі — більше: співачка Настя зі «смачним» прізвищем Борщ призвала відкрити кордони для закоханих.

А Вікторія Ніро заспівала дуже відому пісню про море — певно, збирається з концертами в Одесу.

І тільки Оля Цибульска залишилась вірною собі: вона не стала фантазувати про відпочинок у «Перлині біля моря», а десь зловила зелене жабеня, витягла його на сцену, і при цьому чесно розповіла про свій психічний стан після обстрілів бридких окупантів.

Звичайно, дуже хочеться, щоб росія швидше капітулювала, і Оля знову стала «нормальною».

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Нагадаємо, що раніше хіт українського співака зайняв перші позиції відразу на двох музичних платформах. Тому, можливо, йому варто докласти зусиль, щоб витіснити з хіт-парадів створені штучним інтелектом «шедеври», яких там набралось чимало?

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