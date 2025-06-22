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Східний гороскоп на неділю, 22 червня: що принесе «День собаки-сьорбаки»
Розклад за картами Таро обіцяє, що неділя, 22 червня, подарує Терезам сприятливі можливості та яскраві емоції, а Близнюкам — нові знайомства та проєкти.
В той же час знавці Східної астрології нагадують, що за китайським календарем 22 червня — День Водяного Собаки, або, як його часто називають у Азії — «День собаки-сьорбаки».
«У день Водяного Собаки Небо дарує світові пильність і проникливість, притаманні цьому знаку. Собака, що п’є воду з гірського струмка, не лише охороняє, а й вчиться — він вірний, але мудрий, мов старе дерево біля храму. Водяна стихія робить характер м’якішим, проте додає глибини думкам і чутливості до змін навколо», — вважають східні мудреці.
У цей день варто довіряти інтуїції, бо вуха Собаки чують навіть те, що мовчить. Зустрічі і розмови набувають нового значення — сказане між рядків важливіше за голосні фрази. Не поспішай — події розгортаються повільно, мов туман над рисовим полем, але точно ведуть до істини.
Вважається, що цей день сприятливий для вирішення старих непорозумінь і побудови нових мостів. Водяна енергія згладжує гострі кути, тому злість краще залишити позаду, як хмари після дощу.
«Пильність і чесність — два ключі до цього дня. Не слід розпочинати шлях, якщо в серці сумнів, але якщо вибір зроблено — йди до кінця, як вірний Собака за господарем. А ввечері, коли на небі зійде місяць, добре подумати про своє призначення і відпустити все, що тягне назад!, — радять на Сході.
Типові ситуації з собаками, які небайдужі до води, показали автори наступного ролику.
Також в цей день знавці радять слухати нову музику, орієнтуючись на різні музичні платформи. Для прикладу пропонуємо взяти вкладку «В тренді» на Youtube-Music.
На сьомому місці в ній знаходиться композиція Лебеді Лебеді, Amaya Roma.
На п'ятій позиції — пісня про холодну ніч і вже пустий бокал без «шампусіка» просеко.
Четверте місце — за знайомою багатьом українцям композицією «Шовковиця» від IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI. Також «старі знайомі» розмістилися на третьому місці серед українських хітів — це знаменитий пісня «Смарагдове небо» від виконавця Drevo.
До другого місця серед популярних пісень піднялась композиція, в якій Alena Omargalieva обіцяє невідомому романтичному герою, що буде його (певно, закохалася — але це не точно).
Про кохання розповідає і ліричний герой пісні, яка поки що займає перше місце на вкладці «У тренді» на YouTube Music. У хлопця склалася тривожна ситуація: він згоден не їсти і не пити, адже красива дівчина з трохи циганською зовнішністю, схоже, приворожила його, і тепер йому доведеться кохати її ще довгий час. Втім, вважається, що кохання — це дуже добре.
Впродовж тижня пісня набрала 575 тисяч переглядів.
Нагадаємо, що раніше хіт українського виконавця про смачний латиноамериканський коктейль довгий час лідирував на двох музичних платформах.417
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