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Грошова допомога у розмірі майже 50 тисяч грн на рік: хто та як може отримати
В Україні розроблено державну програму фінансової підтримки вразливим категоріям населення, у тому числі ВПО (внутрішньо переміщеним особам). У Києві у рамках програми можна отримати близько 50 тисяч гривень на рік.
Частина мешканців столиці може отримати грошову допомогу на придбання коштів гігієни, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Гроші можуть отримати мешканці Києва, у тому числі ВПО:
- сім'ї з дітьми віком до двох років з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;
- сім'ї з дітьми до 18 років з медичними показаннями;
- багатодітні малозабезпечені сім'ї з немовлятами;
- кияни-захисники України.
Кошти у розмірі 48 тисяч гривень на рік виплачуватимуть щокварталу — по 12 тисяч гривень.
Для отримання грошової допомоги необхідно подати заяву з пакетом документів до управління соціальної та ветеранської політики за місцем проживання. Список необхідних документів та адреси управлінь можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, в Україні запрацює програма, яка дозволить внутрішньо переміщеним особам придбати житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях.160
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