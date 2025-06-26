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Гроші

Грошова допомога у розмірі майже 50 тисяч грн на рік: хто та як може отримати

15:51 26 червня 2025
Допомогу отримають кияни та ВПО, фото з відкритих джерел

В Україні розроблено державну програму фінансової підтримки вразливим категоріям населення, у тому числі ВПО (внутрішньо переміщеним особам). У Києві у рамках програми можна отримати близько 50 тисяч гривень на рік.

Частина мешканців столиці може отримати грошову допомогу на придбання коштів гігієни, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Гроші можуть отримати мешканці Києва, у тому числі ВПО:
- сім'ї з дітьми віком до двох років з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

- сім'ї з дітьми до 18 років з медичними показаннями;

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- багатодітні малозабезпечені сім'ї з немовлятами;

- кияни-захисники України.

Кошти у розмірі 48 тисяч гривень на рік виплачуватимуть щокварталу — по 12 тисяч гривень.

Для отримання грошової допомоги необхідно подати заяву з пакетом документів до управління соціальної та ветеранської політики за місцем проживання. Список необхідних документів та адреси управлінь можна знайти за посиланням.

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Нагадаємо, в Україні запрацює програма, яка дозволить внутрішньо переміщеним особам придбати житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях.

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