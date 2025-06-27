Вночі ворог атакував Україну ракетами та дронами: найбільше дісталося Запоріжжю (фото, відео)

В ніч на 27 червня Україна знов перебувала під масованою атакою російських дронів та ракет. За даними командування Повітряних сил, росіяни атакували Україну 371 засобом повітряного нападу, в тому числі, було запущено 363 ударних БпЛА, 2 ракети «Кинджал» та 6 «Калібрів».

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Українською ППО було знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника. Зокрема, збито 211 ворожих БпЛА типу Shahed та 6 крилатих ракет «Калібр».

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих на 8 локаціях. Основний напрямок удару — місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Армія рф завдала щонайменше 6 ударів БпЛА по Запоріжжю. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки сталися пожежі, без постраждалих.

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури.

Неспокійно було й на Дніпропетровщині. Тривали атаки на Нікопольщину. Агресор бив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами, зазначив керівник області Сергій Лисак.

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За його словами, постраждали четверо людей. Їм надають необхідну меддопомогу. Пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, 3 багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто, лінія електропередач.

На Полтавщині теж працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило, повідомив керівник ОВА Володимир Когут.

В небі над Черкащиною знешкоджено 19 російських БпЛА. У Звенигородському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у трьох будинках і господарчій споруді. Також лінію електропередач. Аварійна бригада вже працює, зазначив керівник області Ігор Табурець.

Всю ніч на Хмельниччині лунали вибухи, були вони й під ранок. Повітряна тривога у Хмельницькій області оголошувалась двічі: з 01:00 по 05:52 та з 07:11 по 07:34.

За даними Повітряних сил, регіон атакували «Кинджали» й безпілотники. Моніторингові канали повідомляли про наліт на аеродром у Старокостянтинові.

На Київщині також є збиті ворожі цілі. На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області. У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку. У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

На фронті за минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку росіяни 39 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч на 26 червня противник атакував Україну 41 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряною обороною було знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed на сході, півдні та півночі країни. 8 — збито вогневими засобами ураження, 16 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях.

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