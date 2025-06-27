Пийте ці напої під час спеки й будете почуватися значно краще

Літо — це час високих температур, під час яких організм потребує особливого догляду та належного зволоження. Окрім води, варто також пити трав'яні чаї, які не тільки чудово втамовують спрагу, але й підтримують організм у боротьбі зі спекою, пише видання Interia kobieta.

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У спекотні дні варто шукати не тільки воду. Трави, з яких можна приготувати освіжаючі чаї або лимонади, підтримають організм, для якого спека є важким випробуванням. Вони не тільки зволожують, але й дають бажане відчуття свіжості, допомагають регулювати температуру тіла та покращують самопочуття.

Ми любимо додавати листя м'яти до води чи інших напоїв. Однак до трави слід ставитися не лише як до ароматизатора, який одразу освіжає. М'ята допомагає знизити температуру тіла. Крім того, підтримує травлення та полегшує нудоту, яка може з'явитися у найспекотніші дні. Деякі люди тягнуться до неї, коли мають проблеми із засинанням.

Меліса виявляється набагато універсальнішою травою. Вона знижує нервову напругу, розслабляє та покращує самопочуття. Вона втамовує спрагу та усуває відчуття втоми.

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Вживання напоїв з шавлії, коли термометри показують дедалі вищу температуру, допомагає організму краще справлятися зі спекою. Вона відома як рослина, що підтримує природні процеси терморегуляції організму.

Гібіскус має кислий смак, тому він ідеально підходить для людей, які не люблять надто солодкі напої. Він чудово смакує холодним, тому після заварювання та охолодження настій слід зберігати в холодильнику. Він також має легкий сечогінний ефект, завдяки якому допомагає очистити організм від токсинів і запобігає затримці води в організмі.

Раніше «ФАКТИ» ділилися лайфхаками, як знизити температуру у квартирі чи будинку.

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