Вершковий лимонад: освіжає в літню спеку

У літню спеку гарні охолоджені компоти і лимонади. Різновидів лимонадів існує багато: грушевий, м'ятний, з пелюсток троянди… Лимонади з вершковим смаком особливі. Це як напій і десерт в одному. Приготуйте — і ви захочете випити не одну склянку такого напою. Він сподобається і дорослим, і дітям. І якщо ви захочете пригостити гостей, вони точно попросять рецепт. А він досить простий. Дуже важливо, щоб згущене молоко було натуральним. При покупці уважно читайте склад на етикетці.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- При подачі прикрасьте напій листочками свіжої м'яти, — каже Елла Іванова. — Подавайте в красивих склянках із різнокольоровими трубочками. Привчайте дітей із дитинства бути естетами.

Вершковий лимонад 2 лайма

500 г води

100−150 г згущеного молока

Лід

Лайми добре вимити, нарізати прямо зі шкіркою, додати в блендер разом із водою та згущеним молоком.

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Збити. Процідити. Додати лід — і готово!

І смачного!

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Нагадаємо рецепт полуничного морозива з 4-х інгредієнтів.

Фото з альбому Елли Іванової

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