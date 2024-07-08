Вершковий лимонад: освіжає в літню спеку
У літню спеку гарні охолоджені компоти і лимонади. Різновидів лимонадів існує багато: грушевий, м'ятний, з пелюсток троянди… Лимонади з вершковим смаком особливі. Це як напій і десерт в одному. Приготуйте — і ви захочете випити не одну склянку такого напою. Він сподобається і дорослим, і дітям. І якщо ви захочете пригостити гостей, вони точно попросять рецепт. А він досить простий. Дуже важливо, щоб згущене молоко було натуральним. При покупці уважно читайте склад на етикетці.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- При подачі прикрасьте напій листочками свіжої м'яти, — каже Елла Іванова. — Подавайте в красивих склянках із різнокольоровими трубочками. Привчайте дітей із дитинства бути естетами.
Вершковий лимонад
- 2 лайма
- 500 г води
- 100−150 г згущеного молока
- Лід
Лайми добре вимити, нарізати прямо зі шкіркою, додати в блендер разом із водою та згущеним молоком.
Збити. Процідити. Додати лід — і готово!
І смачного!
Нагадаємо рецепт полуничного морозива з 4-х інгредієнтів.
Фото з альбому Елли Іванової18
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