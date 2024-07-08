40.50 / 41.03 43.84 / 44.55
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вершковий лимонад: освіжає в літню спеку

22:25 10 липня 2024
Вершковий лимонад

У літню спеку гарні охолоджені компоти і лимонади. Різновидів лимонадів існує багато: грушевий, м'ятний, з пелюсток троянди… Лимонади з вершковим смаком особливі. Це як напій і десерт в одному. Приготуйте — і ви захочете випити не одну склянку такого напою. Він сподобається і дорослим, і дітям. І якщо ви захочете пригостити гостей, вони точно попросять рецепт. А він досить простий. Дуже важливо, щоб згущене молоко було натуральним. При покупці уважно читайте склад на етикетці.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- При подачі прикрасьте напій листочками свіжої м'яти, — каже Елла Іванова. — Подавайте в красивих склянках із різнокольоровими трубочками. Привчайте дітей із дитинства бути естетами.

Вершковий лимонад

  • 2 лайма
  • 500 г води
  • 100−150 г згущеного молока
  • Лід

Лайми добре вимити, нарізати прямо зі шкіркою, додати в блендер разом із водою та згущеним молоком.

РЕКЛАМА

Збити. Процідити. Додати лід — і готово!

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт полуничного морозива з 4-х інгредієнтів.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Ніжний та ароматний: швидкий пиріг з абрикосами ідеально підійде до чаю або кави

люди

«Чорна смуга» добігає кінця: астрологи назвали знаки зодіаку, в житті яких починається період величезного щастя

Кейт Міддтлон та принц Вільям з дітьми

Принц Вільям збирається здійснити зворушливий візит з усіма трьома дітьми: подробиці

Чистий унітаз

Унітаз стане сліпуче-білим: навіть товстий шар нальоту зникне з цим саморобним засобом

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту