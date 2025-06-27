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Політика

Генпрокурор Руслан Кравченко пообіцяв забезпечити законну комунікацію з бізнесом

13:52 27 червня 2025
Руслан Кравченко

Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко реорганізував департамент кримінальної політики та захисту інвестицій, оскільки замість забезпечення прав інвесторів і підприємців цей підрозділ займався бюрократичними процедурами. Натомість генпрокурор пообіцяв забезпечити законну комунікацію з бізнесом, справедливість, прозорі правила гри та ефективний захист.

«Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур», — пояснив новий генпрокурор.

За його словами, бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту.

«Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях — керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань», — наголосив Руслан Кравченко

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Він також додав, що підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах, зазначив генпрокурор.

Реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках євроінтеграційних процесів, повідомив він.

Нагадаємо, Руслан Кравченко розпочав роботу на посаді генерального прокурора 23 червня цього року.

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