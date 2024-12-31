В Україні новий голова Податкової служби: хто такий Руслан Кравченко

Колишній керівник військової адміністрації Київської області Руслан Кравченко, якого днями звільнили з посади, очолив Державну податкову службу.

Про це рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в місті Сєвєродонецьку Луганської області. Вчився у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, на військово-юридичному факультеті Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», де отримав диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та військове звання «лейтенант юстиції».

У 2014—2015 роках Кравченко брав безпосередню участь в АТО, виконуючи службові обов'язки на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області, брав участь у розслідуванні військових злочинів росіян у Бучі.

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Також був звільнений з посади очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, якого уряд призначив керівником Державної служби фінансового моніторингу України. Він посів цю посаду після звільнення Ігоря Черкаського.

А напередодні Володимир Зеленський підписав указ про призначенняправозахисниці Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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Нагадаємо, що нещодавно президент підписав низку кадрових указів, влаштувавши перестановку в дипломатичному корпусі. Зокрема, зі своїх посад пішли постпред України при ООН Сергій Кислиця та посол України у КНР Павло Рябікін.

Фото з Вікіпедії

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