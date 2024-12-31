41.81 / 42.48 43.71 / 44.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

В Україні новий голова Податкової служби: хто такий Руслан Кравченко

11:54 31 грудня 2024
Кабмін призначив Руслана Кравченко головою податкової служби, фото з Вікіпедії

Колишній керівник військової адміністрації Київської області Руслан Кравченко, якого днями звільнили з посади, очолив Державну податкову службу.

Про це рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в місті Сєвєродонецьку Луганської області. Вчився у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, на військово-юридичному факультеті Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», де отримав диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та військове звання «лейтенант юстиції».

У 2014—2015 роках Кравченко брав безпосередню участь в АТО, виконуючи службові обов'язки на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області, брав участь у розслідуванні військових злочинів росіян у Бучі.

РЕКЛАМА

Також був звільнений з посади очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, якого уряд призначив керівником Державної служби фінансового моніторингу України. Він посів цю посаду після звільнення Ігоря Черкаського.

А напередодні Володимир Зеленський підписав указ про призначенняправозахисниці Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно президент підписав низку кадрових указів, влаштувавши перестановку в дипломатичному корпусі. Зокрема, зі своїх посад пішли постпред України при ООН Сергій Кислиця та посол України у КНР Павло Рябікін.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Переможниця Інна та холостяк Олександр Тере, фото скріншот відео

Все зрозуміло: переможниця «Холостяка» заінтригувала мережу

пожежа на підстанції

«Наслідки однієї атаки на підстанцію було видно за 25 кілометрів», — представниця «Укренерго» Людмила Єропкіна

Меган Маркл та принц Гаррі

Це вибір: крок короля не здивував принца Гаррі та Меган Маркл

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Ракам — «Верховна Жриця», Левам — «Сонце», а Тельцям — «Імператриця»: Таро-прогноз та поради на останній день року 31 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту