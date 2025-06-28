Чи готується путін насправді до війни з НАТО: аналітики ISW дали відповідь

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія може мати територіальні амбіції поза межами України. Це узгоджується з оцінками Інституту вивчення війни (ISW) про те, що рф готується до майбутнього конфлікту з НАТО та створює умови для виправдання майбутньої агресії проти колишніх республік Радянського Союзу, що не входять до НАТО, йдеться у новому звіті.



У ISW давно оцінюють, що росія готує своїх військових та суспільство до можливого майбутнього конфлікту з НАТО після завершення війни в Україні, зокрема шляхом проведення військових реформ, інтеграції ветеранів до всіх рівнів російських місцевих, регіональних та федеральних органів влади. Крім того, мова йде про створення риторичних умов для виправдання майбутньої агресії проти НАТО.

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За словами аналітиків, кремль використовує ту саму риторику, яку він використовував проти України до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, щоб погрожувати державам НАТО.

кремль також навмисно використав концепцію «співвітчизників за кордоном» — російськомовного населення, яке проживає за межами рф і яке начебто вона повинна захищати, — щоб виправдати агресію проти колишніх радянських республік.

Ворог створює інформаційні умови для виправдання потенційної агресії проти Молдови та країн Балтії, використовуючи нібито необхідність захищати своїх «співвітчизників за кордоном» та твердження, що ці країни є частиною «русского мира» — ті самі наративи, які кремль використовував для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Таким чином, кажуть аналітики, заяви Трампа узгоджуються з фундаментальною оцінкою ISW, що росія має територіальні амбіції за межами України та продовжуватиме їх задовольняти, якщо путіна не змусять переглянути свою «теорію перемоги».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, путін хоче довготривалої конфронтації з Європою після України.

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